Після перших повідомлень про мародерство окупантів українці дивувалися, чому вони крали банальні предмети побуту: пральні машини, килими, унітази та інше. Як виявилося, рашисти, яких вдалося ідентифікувати, родом із сіл, де найчастіше немає асфальтованих доріг, а середня зарплата не перевищує 150 дол. за нинішнім курсом. Тобто до війни залучили малоосвічене та бідне населення.

Зубожіння та соціальні проблеми агресора ніколи не припинялися. З кожним роком знайти роботу ставало дедалі важче. І тепер стало зрозуміло, навіщо це робилося. Чим більше неосвічених, бідних людей у країні, тим простіше створити численну армію, оскільки для багатьох це шанс вирватися із забутих кремлем міст та сіл.

Створивши тотальну бідність, рашисти отримали масу “гарматного м'яса”, чиї родичі, навіть коли їхніх чоловіків убивають на фронті, продовжують шанувати “царя” у кремлі і готові самі йти вбивати.