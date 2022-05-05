Створення міжнародного трибуналу

19:55 01 травня Київ, Україна

Про те, що військові злочини окупантів розбиратимуть на військовому трибуналі в Гаазі, говорили з перших днів війни. Тепер це вже не далека перспектива, а реальність, адже 27 квітня члени парламентської асамблеї Ради Європи одноголосно проголосували за створення військового трибуналу над рашистами.

Примітно й те, що суд судитиме не лише тих, хто виконував військові злочини, а й тих, хто віддавав накази, аж до вищого керівництва. Тобто, насамперед, це стосуватиметься “бункерного” та його наближених.

Нещодавно Дмитро Пєсков, який виконує роль прес-секретаря господаря Кремля, заявив, що “не існує такого механізму”, який би залучив Путіна до суду.. Однак тепер такий інструмент з'явиться. Після підписання Ленд-лізу для України, Захід чітко дав зрозуміти, що має намір покінчити зі злочинним режимом у країні-агресорі. Це означає, що санкції, а можливо й військові дії, які можуть продовжитися на території РФ, не будуть зняті та припинені до того моменту, поки лихий чекіст залишиться при владі. І навіть після його звільнення з посади “президента”, ця людина до кінця його життя переслідуватиметься всіма спецслужбами світу, щоб зрадити “бункерний” суд.

У той же час, історія не пам'ятає жодного випадку, щоб диктатори, особливо такого масштабу, доживали до суду.