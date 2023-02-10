Сучасні винищувачі для України

01:44 09 лютого Київ, Україна

Неоціненна допомога Заходу, яку надають нашій країні, залишиться в пам'яті українців надовго. Тим не менш, заяви партнерів про передачу нових номенклатур озброєння дещо схожі на заяви кремлівських голів, що говорять, тільки зі зворотним вектором. На початку країни НАТО “категорично” проти постачання того чи іншого виду військової техніки.. Потім "не виключають". Потім "розглядають" і, нарешті, передають. І все б нічого, от тільки за цей час гинуть люди і не лише на фронті, а й у тилу.

З самого початку повномасштабного вторгнення Київ просив закрити небо над Україною. Оскільки Захід відмовлявся, аргументуючи тим, що це залучить НАТО до прямого військового зіткнення з Росією, наш уряд почав вимагати винищувачі, щоб закрити небо самостійно. Протягом усього 2022 року українські пілоти довели, що вміють ефективно збивати ворожі ракети, що летять у мирні міста. Отже, використання авіації як додаткові засоби ППО виправдане. Крім того, сучасні винищувачі країн НАТО або навіть літаки попереднього покоління кращі за російські аналоги.

Тому для України залишається відкритим питання отримання від Заходу літальних апаратів, здатних забезпечити перевагу над супротивником у повітрі. І зараз деякі країни Заходу вже знаходяться на етапі "розгляду" передачі американських винищувачів F-16. Однак президент Джо Байден заявив, що США не передаватимуть літаки Україні.

Насамперед, Байден так само говорив і про «HIMARS», і про «Abrams», і про гаубиці. Скільки мине часу, перш ніж він змінить своє рішення – важко прогнозувати. Тим не менш, "щось підказує", що Україна все ж таки отримає F-16 і це буде не єдиний вид повітряного бойового юніту, що передається Заходом у спільну скарбничку допоміжних інструментів для перемоги ЗСУ.