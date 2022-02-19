Спільний молебень про захист України в Софіївському соборі: глава РПЦвУ Онуфрій не з'явився

12:57 16 лютий Київ, Україна

«Головком» звернув увагу на те, що молитовний захід проігнорував Глава Російської православної церкви в Україні (так званої УПЦ МП) Митрополит Онуфрій (Березовський).

«За даними ведучих телемарафону «UAРазом», який транслюють усі телеканали, на молебні «зійшлися керівники всіх церков». Проте під час трансляції показали голів помісної православної церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, протестантських церков, мусульман та іудеїв. Проте Предстоятеля Московської церкви у соборі не було», – йдеться у повідомленні.

Поки що причини відсутності Митрополита Онуфрія (Березовського) на молебні за Україну не повідомляються.

Хоча причина очевидна. Не може він йти проти своїх роботодавців, які сидять у білокам'яній і Україна їм потрібна як «дійна корова» для фінансування війни. Тож за який мир він молиться?

Нагадаємо, Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій звернулася до президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна із закликом вжити необхідних заходів для деескалації напруги.

На думку представників Ради, промовистим висловлюванням доброї волі сторін до врегулювання ситуації дипломатичним шляхом могла б стати фактична реалізація угоди про обмін утримуваних осіб у зв'язку з конфліктом.