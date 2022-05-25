Поради Кіссенджера українцям та місце США у світовій політиці

Під час опитування громадської думки, проведеного з 13 по 18 травня Київським міжнародним інститутом соціології, вдалося визначити, що 82% українців не готові віддати свої землі в обмін на мир, навіть якщо це призведе до тривалого військового протистояння і лише 10% вважають, що відмова від територій варта того.

Але схоже, дані цього опитування поширюються у вузьких колах і колишній держсекретар США Генрі Кіссенджер вже точно з підсумками опитування не знайомий, чи думка українців далеко не визначальна при вирішенні геополітичних питань. 23 травня під час конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, Кіссінджер закликав США та Захід не добиватися програшу росії, оскільки це негативно вплине на довгострокову стабільність у Європі. The New York Times також пророкує хворобливі рішення щодо територій, як єдиний спосіб для припинення війни.

Антиросійські санкції, якими намагалися зупинити війну, відчутних результатів не приносять, інфляція в європейських країнах розганяється, що змушує європейців давати путіну надію на подальшу співпрацю, принаймні в енергетичному секторі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що росія все ще може повернути собі місце в Європі, якщо «знайде шлях до демократії та верховенства закону, тому що росія – наш сусід», а ще має нафту, газ, добрива і зерно , ось що читається між рядками. За такий куш європейцям віддати частину нашої території не така велика ціна...

Що ж так насторожило світову політичну еліту, чому глобально основні гравці вже готові поступитися? Справа в різкому зближенні росії з Китаєм, яке ці країни продемонстрували в ході азіатського турне президента США Джо Байдена. Саме в той час, коли президент Байден перебував у Токіо, москва та Пекін провели перші спільні військові навчання після вторгнення в Україну. У небо над Японським та Східно-Китайським морями піднялися російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та китайські стратегічні бомбардувальники H-6K.

І показовим є не сам факт проведення навчань, а час, у який вони проведені, на думку старшого директора Global China Hub при Атлантичній раді Девіда Шуллмана – це явний сигнал, що демонструє зростаючу глибину партнерства росії та Китаю, що вкрай небезпечно для США.

Є підстави вважати, що росія звернулася за військовою допомогою до Китаю, хоча достовірних даних, що підтверджують цей факт, поки що немає. Однак це цілком можливо в майбутньому, тому що в лютому путін та Сі Цзіньпін у своїй спільній заяві наголосили, що «заборонених» областей співпраці між країнами немає».

Незважаючи на дуже тривожний прогноз глави національної розвідки США Авріл Хейнс щодо конфлікту з непередбачуваною та потенційно ескалаційною траєкторією, аж до застосування росією ядерної зброї, американський платник податків вимагає серйозних обґрунтувань для продовження допомоги Україні.

Вся справа в тому, що американці не мають чіткого розуміння, як саме США хочуть допомогти Україні. Чи є варіант врегулювання з подальшим відновленням відносин США і росії чи мета у повному «скасуванні» росії, путін – військовий злочинець чи Штати все ж таки хочуть уникнути більш масштабної війни? Відсутність ясності призводить до того, що підтримка України серед простих американців падає. Їх набагато більше хвилює інфляція, перебої з постачанням продовольства, дитячого харчування та палива, адже внести ясність необхідно до листопада, інакше демократи можуть не пережити вибори у політичному сенсі.

І всього потрібно чітко, бажано не плутаючи назви країн і прізвища президентів заявити, що підтримка України означає перемогу демократії і право країн на захист від невмотивованої агресії.

США визнають приголомшливі успіхи України, проте не схильні вважати, що відкат до кордонів до 2014 року можливий і готують українців до прийняття болючих територіальних рішень. Крім того, є думка, що Джо Байден має дати зрозуміти президенту Зеленському, на що підуть НАТО та США у протистоянні з росією, чітко окресливши ліміти зброї, грошей та політичної підтримки, на яку може сподіватися Україна, пише The New York Times. Це необхідно для реалістичної оцінки ситуації, що складається, і прийняття Києвом зважених, а не ілюзорних рішень.

Які б полярні думки щодо підтримки України не висловлювали у США, всі сходяться на думці, що це перевірка для Сполучених Штатів, яка визначить їхнє місце у світі у ХХІ столітті, особливо у світлі провалу з Афганістаном.