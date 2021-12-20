Радник президента не радить скуповувати долари

У своєму інтерв'ю в ефірі каналу Україна 24, радник президента з питань економіки Олег Устенко прокоментував справжній стан на ринку валют.

На його думку, скуповувати долари зараз не має сенсу. Для прикладу: рік тому долар коштував 25 гривень, а восени впав до 23 гривень. За словами Устенка, ситуація повинна повторитися.

"Вважаю, що не варто скуповувати зараз долари. Чи не тому, що населення створює попит на валюту. Фундаментальних причин немає ", - сказав радник

Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.

"28,5 млрд золотовалютних резервів зараз, найближчим часом має зайти порядку 2,5 млрд доларів, резерви будуть на рівні, що перевищує 30 млрд доларів, це історичний максимум, починаючи з 2012 року", - говорить економіст.

Відзначимо, на цьому тижні курс долара перевищив 28 гривень, але в кінці тижня зростання припинилося.

Нацбанк вперше за два тижні зміцнив курс гривні на 27 липня на 12 копійок - до 27,75 за долар.