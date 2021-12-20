Радник президента не радить скуповувати долари

У своєму інтерв'ю в ефірі каналу Україна 24, радник президента з питань економіки Олег Устенко прокоментував справжній стан на ринку валют.
На його думку, скуповувати долари зараз не має сенсу. Для прикладу: рік тому долар коштував 25 гривень, а восени впав до 23 гривень. За словами Устенка, ситуація повинна повторитися.
Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.
Відзначимо, на цьому тижні курс долара перевищив 28 гривень, але в кінці тижня зростання припинилося.
Нацбанк вперше за два тижні зміцнив курс гривні на 27 липня на 12 копійок - до 27,75 за долар.
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