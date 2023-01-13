Стрясання повітря про підтримку України триває

09:51 13 січня Київ, Україна

За оцінками американського аналітичного центру Інституту вивчення війни, зробленими ними на основі даних кадрів геолокацій, минулого четверга росія встановила контроль над «усім Соледаром, або більшою його частиною». Проте висновок з оцінки оптимістичний: це «не обов'язково означає», що найближче місто Бахмут опиниться в котлі. Далі знецінюються успіхи росії, співаються дифірамби мужності та героїзму захисників Соледара, а також звучать слова підтримки, яка надаватиметься до повної перемоги України.



Потрібно бути сліпим, щоб не помітити, наскільки сильно слова, особливо останнім часом, розходяться зі справою. Українські військовоначальники обіцяли початок масштабного контрнаступу «як тільки промерзне земля», земля промерзла… але наступ не відбувається тому, що в армії гостра нестача важкої техніки, так ще й коптери почали замерзати прямо в небі, акумулятори при експлуатації в мінусові температури сідають у рази швидше.



Країни НАТО кивають одна на одну, ніхто не хоче бути першим і передати танки Україні. Німеччина не дає дозволу на передачу Україні танків Leopard 2, які стоять на озброєнні у країнах Європи. Першими нерви здали у Польщі, президент Польщі Дуда заявив про готовність передати Україні роту німецьких важких танків Leopard 2, у рамках міжнародної коаліції. Рота складається з 14 одиниць, хоча всього Польща має понад 240 танків Leopard 2! Епічно, що ці заяви Дуда зробив на Львівській землі, сп'янілий просто космічно за своєю привітністю зустріччю мешканців Львова. Було схоже на друге пришестя, з таким захопленням львів'яни вшановували чужого президента.



Британія, яка Велика, також зважилася на постачання аж 12 танків Challenger, про це повідомила Financial Times з посиланням на представника канцелярії прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Ця новина викликала критику колишнього глави генштабу Великобританії генерала Річарда Данната, на думку якого «реальної користі» це Україні не принесе, а має суто символічне значення. Генерал Даннат вважає, що реальні зміни могли б забезпечити постачання щонайменше 50 одиниць техніки.



Примітно, що лише колишні чиновники дозволяють собі такі вільні висловлювання, так звана еліта, що перебуває при владі, діє дуже обережно і попереду паровоза бігти не прагне, чинить за принципом «нехай спочатку він, потім, може бути, і я».



Всі ці смикання і метушню могли б припинити Сполучені Штати, які знову заявили, що «найкращим чином» відповідатимуть на потреби ЗСУ, але й самі не хочуть передавати танки Abrams, оскільки вони часто ламаються та надто важкі (55 т). Панове партнери… нам якраз і потрібна важка техніка.



Хто і коли розімкне це замкнене коло, поки не зрозуміло. Що має статися, щоб виникла політична воля? Одне зрозуміло, час болтології та популізму минув, чекаємо на конкретні кроки. Тільки разом ми непереможні!