Новорічні свята не всім закінчилися добре. Росіянин, який чекав на операції в місті Лесосибірськ помер, не дочекавшись п'яних медиків. За 5 днів чоловік переніс 5 операцій на кишечнику. Чергова екстрена операція мала пройти в лікарні міста Лесосибірськ, проте медперсонал, у тому числі реаніматологи, замість того, щоб виконувати свою роботу, вирішили відзначити новорічні свята та випивали за зачиненими дверима. Все це зумів зняти на відео "важкий" пацієнт, якого вони мали оперувати в екстреному порядку.

Таке ставлення до людей, на перший погляд, шокує. З іншого боку, озираючись на керівництво в Кремлі, решта державних працівників, діють відповідно. Зарплати медперсоналу залишаються мізерними, влада країни дивиться на те, як завоювати світ, а на своїх громадян усім начхати, адже головний ворог перебуває за кордоном. Саме “він” винен у тому, що пацієнти вмирають, а лікарям не платять гідних зарплат. Яке керівництво – така й країна.