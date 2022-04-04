Чи складуть контейнерні залізничні перевезення з Китаю конкуренцію морським?

В кінці жовтня 2020 року на станцію Київ-Ліски прибув перший контейнерний поїзд з Китаю за оновленим маршрутом: Китай - Казахстан - РФ - Білорусь - Україна. Це перший за історію незалежної України вантажний потяг, який прибув за таким маршрутом. Потяг складався з 41 контейнера з холодильним обладнанням та перебував у дорозі 19 діб.

Нове керівництво «Укрзалізниці», яке очолив Володимир Жмак, веде активні переговори по організації подібних рейсів на регулярній основі. Уже зараз підтвердилася готовність поїзда курсувати щотижня, а з боку Китаю виділені субсидії.

Відзначимо, що контейнерні поїзди з Китаю почали курсувати в Україні ще з літа, але тільки з приходом нового керівника на УЗ задумалися про розробку конкурентоспроможної стратегії збільшення обсягів контейнерних перевезень, а також оптимізацію та поліпшення якості цієї послуги.

Які кроки робляться новим керівництвом «Укрзалізниці» на цей момент:

збільшення економічної привабливості контейнерних залізничних перевезень для перевізників, зокрема, шляхом отримання дотацій з Китаю для вантажу;

розробка онлайн-сервісу для замовлення контейнерних місць в поїзді і оплати послуги онлайн за аналогією з придбанням квитків на пасажирські поїзди;

розробка графіка руху поїздів такого типу. Зараз планується періодичність курсування поїзда раз на тиждень, але в міру зростання кількості клієнтів і, відповідно, кількості вантажу, частота курсування буде збільшена.

Поїзд або судно - хто кого?

Основним конкурентом поїзда на експортному напрямку є морське доставлення. В одній з компаній-організаторів нового поїзда розповіли, що першим і найголовнішим суперником зворотного поїзда є вартість - продукти, які зараз експортуються в Китай, везуть туди морем.

Але невже вартість - завжди вирішальний фактор при виборі перевізника? Давайте порівняємо:

Відстань перевезення вантажу. Морські перевезення розраховані переважно на далекі відстані, в той час, як поїзди можуть перевозити вантаж на будь-яку відстань, будь-то 5 км або 10 тисяч кілометрів. Те ж стосується і навантаження-розвантаження - поїзди можуть здійснювати вивантаження на будь-якому відрізку шляху. Вартість портової та залізничної інфраструктури. Простий приклад - порт Шанхай. Модернізація цього порту обійшлася в 13 млрд доларів. За ці ж гроші можна побудувати до 20 тисяч км залізниць з усіма станціями. Цей обсяг вкладень здатний забезпечити транспортом невелику країну. Крім того, залізниці завжди можна добудовувати з різким збільшенням пропускної і провізної здатності. Залізницю можна прокласти майже всюди, тоді як розвиток морських портів різко обмежений зручними місцями. Швидкість доставлення вантажу. Електрифіковані залізниці здатні забезпечити швидкість транспортування вантажу на 800-900 км на добу, в деяких випадках ця швидкість досягає 1200 км. Серед водного вантажного транспорту подібна швидкість може бути досягнута тільки найпотужнішими контейнеровозами, якщо вони будуть йти з максимальною швидкістю. Крім того, протоки і канали постійно обмежують швидкість судів, змушуючи їх простоювати цілодобово. Витрати на паливо для транспорту. Кількість палива, споживаного контейнеровозами, не можна порівняти зі споживанням електроенергії електровозом. Наприклад, контейнеровоз С-10 за 50-денне плавання витратить 7370 тонн. У той самий час деякі електровози мають функцію вироблення електрики, коли котяться під ухил. Ось і отримуємо: ККД такого локомотива - 88-90% і суднового двигуна-45-50%. Економіко-політичні умови в Україні. В умовах російської агресії, зокрема, анексії Криму та перекриття Керченської протоки мостом, у України фактично залишився один великий функціонуючий порт Одеси, навантаження на який колосальне. Порт-монополіст - це гарантована корупція і, отже, підвищення витрат на транспортування вантажів для перевізників. Розвиток залізничних перевезень в таких умовах - розумне рішення.

Отже, порівняльний аналіз морських і залізничних контейнерних перевезень показав, що у випадку з маршрутом Україна - Китай, вартість - це єдиний програний конкурс в цьому змаганні. Виходить, що Володимир Жмак і його новаторська команда роблять правильну ставку, вибираючи розвиток галузі контейнерних перевезень в напрямку Китаю.

Правильна логістика та вміння домовлятися незабаром істотно піднімуть попит і рейтинг такого виду вантажоперевезень. Це допоможе не тільки витягнути «Укрзалізницю» з кризи, але і поліпшити міжнародну торгівлю України.