20:15 01 листопада Київ, Україна

Багато хто сміявся з того, що окупанти крадуть з українських будинків побутову техніку. Однак крім банального бажання безкоштовно отримати умовну пральну машину, російська армія використовує внутрішні електронні компоненти у виробництві важкої техніки та ракет.

Тому підвищення імпорту сусідніх з РФ країн (мова, швидше за все, йде про країни Центральної Азії та Південного Кавказу) викликає небезпідставні побоювання, що Кремль, через посередників, планує розбирати побутову техніку та використовувати електроніку у військових цілях.

Втім, якщо це підтвердитись, не виключено, що Захід може розробити механізм регулювання постачання побутової техніки та електроніки до країн, які досі залишаються нейтральними до політики Росії. Кремль вирішив знищити економіку не лише власної країни, а й усіх своїх залежних сусідів.