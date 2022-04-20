Скорочення кількості локомотивних депо: не нищити, а розвивати

16:53 23 листопада Київ, Україна

В рамках реформи локомотивного господарства керівництво «Укрзалізниці» прийняло рішення скоротити кількість базових ремонтних локомотивних депо з 43 до 25. І для цього є підстави.

В економіці, бізнесі та інших областях є поняття оптимізації, яке має на увазі максимізацію вигідних характеристик з одночасною мінімізацією витрат.

Розташовані на території України локомотивні депо будувалися під обсяги перевезень і інфраструктуру Радянського Союзу. Після розпаду СРСР інфраструктура і перевезення істотно скоротилися, тому на цей момент завантаженість депо становить менше 40%, при тому, що витрати на їхнє утримання досить великі.

Крім того, вся залізнична мережа України, в т.ч. депо, формувалася ще при паровозній тязі. Оскільки паровози необхідно було регулярно заправляти водою і вугіллям, депо будувалися у великій кількості. Сучасні тепловози не потребують частої дозаправлення, тому необхідність в такій кількості депо зменшилася.

Скорочення кількості депо і є частиною процесу оптимізації локомотивного господарства УЗ. Це дозволить підвищити продуктивність депо і одночасно скоротити витрати на їхнє утримання.

З боку може здатися, що це невивірені і егоцентричні рішення, але насправді керівництво «Укрзалізниці» приймало це рішення не поодинці. У розробці концепції реформування взяли участь начальники всіх 43 локомотивних депо і фахівці відповідних служб.

Вивчення питання і ретельні розрахунки фахівців допомогли розробити програму, де обсяг робіт, який сьогодні виконуємо в 570 цехах, буде виконуватися в 300. При цьому істотно підвищиться продуктивність і якість робіт. Шляхом скорочення собівартості ремонту локомотивів з'явиться можливість витратити вивільнені кошти на підвищення заробітної плати, впровадження нових технологій, закупівлю сучасного обладнання і т.п.

Чи призведе скорочення кількості депо до масового звільнення?

Збереження робочих місць при скороченні кількості депо реальне лише за умови зміни профілю діяльності частини робітників. Саме це і планується керівництвом «Укрзалізниці». При цьому розроблена програма дозволить не тільки уникнути скорочення штату, а й підвищити зарплату працівникам локомотивних депо.

«На першому етапі реформування локомотивного господарства, який триватиме до кінця 2020 року, скорочення працівників робітничих спеціальностей не передбачається. Передбачається лише оптимізація керівного складу і частково - інженерно-технічного, - розповідає керівник проєкту з реформування локомотивного господарства УЗ Олександр Богданов, - На наступних етапах реформування скорочення працівників також не планується, але їхня робота буде оптимізована. Тобто відбудеться приведення чисельності персоналу до обсягів виконуваних робіт шляхом перенавчання, перепрофілювання, підвищення кваліфікації... Розкидатися кадрами ми не можемо. Надалі нас чекає покупка локомотивів. І нам потрібно буде готувати для цього людей».

Слід зазначити, що в збереженні персоналом своїх робочих місць значну роль зіграє начальство на місцях. Випадок з реорганізацією Слов'янського локомотивного депо показав, що відповідальність за це лежить на керівництві Донецької залізниці, яка не подбала про своєчасне перенавчання або пошук іншої роботи для співробітників, які можуть потрапити під скорочення через перевищення штатних потреб депо. Провини керівництва УЗ в цьому немає, тому що вони за рік до реорганізації сповістили керівників тих депо, де штат перевищено.

Деякі депо здатні збирати нові локомотиви

Зважений і ретельний підхід до питання модернізації локомотивних депо дозволив команді Володимира Жмака не упустити жодної можливості використовувати наявні ресурси для розвитку української залізниці.

Так, локомотивне депо «Подольськ» філії УЗ «Одеська залізниця» виявилося здатне проводити збірку нових локомотивів. Це депо має великоваговий кран, який дозволяє проводити цей вид робіт. Інше керівництво вже б по-тихому розпиляло цей кран і вивезло в невідомому напрямку, але команда нового керівника УЗ вирішила використовувати це обладнання на благо компанії.

Крім цього будуть задіяні Крюківський вагонобудівний, Дніпропетровський електровозобудівний заводи та інші, на яких можна виробляти локомотиви та іншу залізничну техніку. Вирішується питання з пошуком хорошого постачальника комплектувальних для складання локомотивів.

Як бачимо, в ході реорганізації локомотивних депо не виключено, що крім ремонтних і експлуатаційних локомотивних депо у «Укрзалізниці» з'явиться і власний мінізавод по збірці нових локомотивів.

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Таким чином, реформа локомотивного господарства «Укрзалізниці» має на увазі:

грамотну оптимізацію виробничих потужностей, які протягом багатьох років використовувалися упівсили;

поділ спеціалізації депо на експлуатаційні, ремонтні, і, ймовірно, складальні;

підвищення кваліфікації та перенавчання персоналу без скорочення його кількості;

підвищення мотивації працівників шляхом підняття зарплат і поліпшення умов праці.

В результаті таких дій Володимир Жмак і його команда зможуть істотно скоротити зайві витрати на утримання локомотивних депо, поліпшити якість ремонту і обслуговування наявного локомотивного парку, а також налагодити правильну диспетчеризацію. При цьому скорочення кількості депо дозволить:

висококваліфікованим кадрам отримати цікаву високооплачувану роботу;

поліпшити контроль над роботою цехів та, як наслідок, скоротити кількість корупції, випадків розкрадання та недобросовісного виконання робіт.

Кардинальні реформи завжди викликають опір, адже вони руйнують старі корупційні схеми чиновників і змушують працювати по-чесному звичайних робітників. Перші в таких випадках починають поливати брудом реформаторів, а другі - страйкувати і обурюватися. Тому завдання нового керівництва УЗ в тому, щоб, незважаючи на це опір, рухатися до наміченої мети - зробити «Укрзалізницю» сучасною і успішною компанією.