Зберігайте спокій

Події Росії були передбачуваними. Джозей Байден говорив про те, що Путін, в обхід раціональності, починає безумство. Безумство насамперед тому, що це суперечить інтересам російської економіки. Адже агресія Кремля має сильну протидію – санкції, які в перші години після введення почали обвал рубля і як наслідок, усієї економіки агресора. Олігархи втрачають мільярди, їхні діти під санкціями, пропагандистські ресурси блокують, самих пропагандистів також вносять у списки санкцій, робота двох російських банків заблокована. І це лише перший пакет санкцій, озвучений США. Позаблокові азіатські, європейські країни, Канада, Австралія також підключаються до обмеження економіки РФ.

Крім того, військові сили України за 8 років набули бойового досвіду, безпосередньо у боротьбі зі східним противником. Вони стійко навчилися протистояти йому. За цей час, особливо за останній рік, українська армія отримала величезну кількість новітнього озброєння, а також модернізацію екіпірування західних зразків.. Немає причин думати, що ЗСУ відступлять хоч на один метр від тих позицій, на яких вони зараз знаходяться. Сила та професіоналізм українських військових вселяють упевненість у завтрашньому дні за будь-яких сценаріїв майбутнього.

Немає причин панікувати. Це тільки зіграє на руку ворогові. Піддаючись паніці, люди починають робити помилки і не розуміти, що насправді відбувається. Необхідно пам'ятати, що вся Україна об'єдналася перед лицем агресора, навіть опозиційні фракції вирішили відставити свої суперечки з урядом на задній план, щоб спільно протистояти єдиному ворогові людства. Вся Україна єдина як ніколи, а значить вистоїть перед будь-якою загрозою.