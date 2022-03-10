Соцмережі виробляють залежність - Меган Маркл

Під час віртуального саміту найвпливовіших жінок наступного покоління Меган Маркл висловила свою точку зору з приводу соціальних мереж.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що соцмережі згубно впливають на своїх користувачів і порівняла людей, які проводять багато часу у віртуальній реальності, з наркоманами.
Меган зазначила, що хвилюється за людей, які проводять багато часу онлайн, визнавши той факт, що сама сьогодні далека від соцмереж.
Так, офіційний акаунт герцогів Сассекських в Instagram ведуть її помічники.
Вона порівняла користувачів соцмереж з наркозалежними. За її словами, алгоритми соцмереж якось впливають на людей і виробляють у них одержимість.
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