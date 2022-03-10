Соцмережі виробляють залежність - Меган Маркл

18:19 15 жовтень Київ, Україна

Під час віртуального саміту найвпливовіших жінок наступного покоління Меган Маркл висловила свою точку зору з приводу соціальних мереж.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що соцмережі згубно впливають на своїх користувачів і порівняла людей, які проводять багато часу у віртуальній реальності, з наркоманами.



Меган зазначила, що хвилюється за людей, які проводять багато часу онлайн, визнавши той факт, що сама сьогодні далека від соцмереж.



Так, офіційний акаунт герцогів Сассекських в Instagram ведуть її помічники.

"Я вирішила, що у мене більше не буде свого акаунта, я не знаю, що відбувається в соцмережах, і мені здається, що такий підхід дуже допомагає мені в житті. Думаю, що люди в більшості своїй не усвідомлюють, який згубний вплив мережі на нас здійснюють", - наголосила дружина принца Гаррі, нагадавши, що ще в 2018 році також була захоплена соцмережами.

Вона порівняла користувачів соцмереж з наркозалежними. За її словами, алгоритми соцмереж якось впливають на людей і виробляють у них одержимість.