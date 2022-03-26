Зниження доходів населення: як змінити ситуацію

13:30 03 листопада Київ, Україна

За даними Національного банку, доходи українців за 2 квартал 2020 року значно знизилися, і головна причина цього - скорочення заробітних плат.

Економічний експерт Олексій Дорошенко зазначив, що поліпшити ситуацію допоможуть програми кредитування бізнесу.

«Я оцінюю цей рік в контексті доходів, економічного, соціального рівня, як повернення до 90-х років. На жаль, ми йдемо туди, звідки Україна починала 30 років тому. Багато людей «повісили замок» на свій бізнес. І шансів, що ситуація покращиться в найближчі місяці, мало. Це пов'язано з тим, що попит надмірно низький, експортні ринки закриті, кредитування економіки наближається до нуля, в зв'язку з цим ситуація катастрофічна», - сказав Дорошенко.

Експерт пояснив, що багато підприємців припинили працювати через відсутність кредитування, яке могло врятувати частину малого бізнесу.

«Шансів врятувати економіку дуже мало, тому що гроші через НБУ практично не проходять. Саме тому і змінили голову НБУ, оскільки саме від нього залежить кредитування, зниження кредитної ставки рефінансування. Ставка рефінансування знизилася, але грошей як не було, так і немає. Тому, на жаль, доходи дійсно дуже впали», - сказав Дорошенко.

Дорошенко констатував, що ті українці, які зберегли свої посади і продовжують працювати в дистанційному режимі, також втратили частину своїх доходів.