Зниження цін на проїзд в поїздах «Інтерсіті+» - розумний вихід в умовах пандемії

З першого листопада 2020 року «Укрзалізниця» додатково знизила ціни на квитки першого класу в поїздах «Інтерсіті+» на 15%. Чому додатково? Тому що ще влітку була введена дисконтна програма для пасажирів, які планують поїздки заздалегідь. Програма лояльності передбачає економію до 40% від вартості квитка, якщо він купується не пізніше, ніж за місяць до поїздки.

Пасажири, безумовно, зрадіють, але багато також і здивуються - компанія збиткова, через пандемію в будь-який момент знову закриють всі перевезення, а тут ще й знижки роблять - де, мовляв, вигода? Відповідь проста - правила вигідного ведення бізнесу в різних кризових ситуаціях не кожному зрозумілі.

Дійсно, через епідемію коронавірусу пасажирські перевезення залізницею сильно скоротилися. По-перше, карантинні заходи змусили «Укрзалізницю» скоротити кількість продаваних місць в вагонах для дотримання дистанції, по-друге, багато відповідальних громадян самі намагаються зайвий раз не користуватися громадським транспортом. По-третє, не варто забувати про конкуренцію в вартості тарифів на пасажироперевезення у деяких авіакомпаній, що здійснюють міжміські рейси.

Як би вчинило яке-небудь попереднє керівництво української залізниці, зацікавлене лише в особистого прибутку? Природно, продовжило б за традицією роздувати ціни вище і вище з метою хоч якось компенсувати втрачену вигоду через скорочення кількості пасажирів. Але будь-який розумний продавець товарів і послуг прекрасно розуміє, що зростання цін скорочує продажі, і результат може бути ще більш жалюгідним.

Але цього разу «Укрзалізниці» пощастило - новий керівник в особі Володимира Жмака саме має досвід виведення великих підприємств з економічної кризи, залишаючи їх на плаву навіть у найнесприятливіших ситуаціях. Здоровий глузд і чудові знання в області маркетингу та економіки дозволили прийняти йому і його команді розумне рішення - не дати пасажироперевезенням в умовах пандемії остаточно розорити корпорацію. Зниження цін - логічний вихід, який дозволить збільшити продажі, нехай і меншим прибутком. Це краще, ніж його відсутність, погодьтеся.

Що в підсумку дає програма лояльності і додаткове зниження вартості квитків в 1 класі Інтерсіті+:

Вигода для пасажирів в плані економії грошей і підвищення безпеки проїзду в плані дотримання дистанції між пасажирами;

Підвищення обсягів продажів квитків і, відповідно, завантаження вагонів;

Хоч якась рентабельність перевезень;

Забезпечення роботою персоналу УЗ.

І якщо комусь здається смішною фраза директора філії УЗ «Пасажирська компанія» Олександра Перцовського «щоб не перевозити повітря» - посмійтеся. Розумний менеджмент і маркетинг, який почало впроваджувати нове керівництво «Укрзалізниці» на чолі з Володимиром Жмаком, дозволять їй вижити і навіть стати прибутковою.

P.S. Завжди знайдуться незадоволені, які обуряться, що тарифи знизили тільки в «елітних» поїздах. Для них є офіційна відповідь: поїзди Інтерсіті - єдиний сегмент, який регулює сама «Укрзалізниця». Однак, реформи, що вже почалися, безсумнівно урівноважать ціни і якість послуг, що надаються в усіх поїздах України. Справа часу.