Чи зможе Україна подолати кризу

19:44 15 липень Київ, Україна

Муса Магомедов народний депутат України провів оцінку роботи Верховної Ради і поділився своїм оптимістичним настроєм в подоланні кризи.



"Ми живемо в парламентсько-президентській республіці і відповідальність Верховної Ради за те, що відбувається в країні - висока. Але так склалося, що довіра населення до парламенту в Україні традиційно низька. Не можна сказати, що така ситуація склалася безпідставно. Рік тому парламент оновився на 80% - і треба було якось повертати довіру людей.



Перше, з чого почав нове скликання - виконав ті обіцянки, які не виконувалися роками - скасував депутатську недоторканність, ввів штрафи за кнопкодавство. І це стало першими кроками по поверненню довіри виборців. Були запущені найважливіші реформи, включаючи відкриття ринку землі.



Велику роль парламент зіграв під час початку пандемії коронавируса. У нас якраз відбувалася зміна уряду, і основну роботу по стабілізації ситуації взяли на себе депутати: приймали закони, що передбачають соціальний захист медиків, підтримку безробітних, підтримку малого і середнього бізнесу, призначали нових міністрів. І в цьому заслуга всього парламенту, а не тільки монобольшінства.



Чи достатньо того, що зроблено? Однозначно, ні. Чи можна було зробити за менш ніж рік роботи більше? Напевно, так.



Наприклад, можна і потрібно було завершити реформу децентралізації, внести зміни до Виборчого Кодексу. Потрібно проводити судову реформу. І я думаю, що найближчим часом ми приступимо до цих питань.



Рік - це багато чи мало? Я думаю, що цього достатньо для того, щоб почати виконувати обіцянки, дані людям, щоб запустити системні реформи. Але недостатньо для того, щоб виправдати довіру людей. Тому нам належить ще багато роботи. Буде непросто, враховуючи ті виклики, з якими стикається зараз наша охорона здоров'я, наша економіка, бізнес, населення.



Я - оптиміст, я вірю, що ми зможемо подолати кризу, якщо будемо багато працювати, а не витрачати час на внутрішні конфлікти або поправочний спам. Важливо, непросто не зменшувати темп, а важливо нарощувати його. Як то кажуть, потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше. Це дуже актуально для тієї ситуації, в якій ми опинилися. Так ось, щоб не підвести людей, нам треба працювати як мінімум удвічі більше. У тісній координації з усіма органами влади ".