Чи зможе Україна перемогти, на думку західних урядів та незалежних аналітиків

Саме цим питанням сьогодні спантеличив американський The Wall Street Journal, на думку аналітиків якого варіантів розвитку подій як мінімум п'ять.

Більшість сходиться на думці, що Росії не вдалося досягти своєї первісної мети – повалити уряд України. Дуже проблематичним є і локальний успіх на сході країни.

Міністр оборони Рєзніков вважає, що війна перейшла в затяжну фазу і Росія готується до довгострокової воєнної операції. Тепер розглянемо можливі сценарії розвитку подій за версією WSJ.

Першим варіантом заявлений колапс Росії, оскільки її армія зазнала важких втрат і просування в регіоні Донбасу йде набагато повільніше, ніж очікувалося.. Єдине, що дивує деяких аналітиків, що російська армія взагалі не розвалилася та зберігає керованість, хоча координація значно утруднена через використання чеченських підрозділів. На думку представника двопартійної дослідницької групи Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Еліота Коена, можливість реального краху ЗС Росії не треба недооцінювати. Масові відмови від вступу в бій, безладні відступи та дезертирство – цілком можливі.

Менш очікуваний і все ж таки можливий сценарій – колапс України. Тут відіграє роль, що про справжні втрати України достовірно не відомо і аналітики змушені користуватися відкритою інформацією, яка свідчить, що втрати та пошкодження обладнання ЗСУ були значними, але все ж таки не такими як у Росії. Як знакова подія подається в полон захисників Маріуполя, також сильному тиску піддаються підрозділи ЗСУ в районі Сєверодонецька та Лимана.. Через відсутність цифр, аналітики змушені оцінювати інші критерії стану Української армії, як моральний дух і ефективність, які значно підвищилися за рахунок нових поставок західного озброєння.

Майкл Кларк, колишній директор Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань безпеки вважає, що рішення про надання військової допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів значно знижує ймовірність того, що Україна може бути переможена.

Третій можливий варіант – млявий конфлікт. На думку західних офіційних осіб, конфлікт може перейти наступного року або набагато довше.

Тупикова ситуація можлива, якщо «росіяни добре окопалися і наполегливі та зможуть створити заміну для досить жахливих втрат, які вони зазнали». Хоча швидше за все українці використовують свою мобільність та тактичну перевагу, щоб вибрати місця для атаки та прориву позицій росіян.

Деякі аналітики вважають, що якщо Україна встоїть на Донбасі, українці активізують свій контрнаступ у найближчі кілька тижнів, розпочавши критичну фазу війни. У довгостроковій перспективі для Москви важливо поповнити збройні сили на 150-180 тисяч військовослужбовців. Якщо це вдасться здійснити у 2023 році, то патовий сценарій дуже ймовірний.

Амбіції Зеленського та політичні проблеми з цього наслідки при поверненні ситуації до стану на 23 лютого 2022 року – розглядається західними аналітиками як четвертий із можливих варіантів. Коли просування російських військ сповільниться в України буде шанс перейти в наступ і хоч наступати завжди важче, ніж оборонятися, західна зброя має велике значення, адже 74 з 90 артилерійських знарядь M777, поставлені США, вже змінюють малюнок битв.

У разі розвитку успіху, Зеленському, звичайно, захочеться повернути і Крим та Донбас, а це означає, що політичний тиск на президента України в рази посилиться.. Аналітики відзначають, що західні союзники не єдині у розумінні якого саме результату вони чекають, припинення війни чи перемоги у війні.

Найбільш несприятливим та трагічним варіантом називається наступна ескалація. Деякі аналітики серйозно стурбовані тим, що у разі загострення ситуації до критичної, Путін може наказати на застосування тактичної ядерної або хімічної зброї, що призведе до ядерної війни.

Основним фактором проти цієї версії є те, що ядерна зброя не дає ефекту, коли сторони знаходяться близько один до одного і немає великомасштабної концентрації сил. Швидше за все, що ядерний арсенал може бути використаний як шантаж.

Почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман вважає, що Путін цілком здатний на ірраціональні вчинки, питання в тому, чи є у західних країн раціональний спосіб його стримати.