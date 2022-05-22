Чи зможуть Фінляндія та Швеція зміцнити НАТО?

Деякі лідери країн-членів НАТО відверто вирішили скористатися ситуацією та отримати політичні дивіденди від рішення розширити Блок шляхом прийняття до нього Фінляндії та Швеції.

По суті дві маленькі, довгий час нейтральні, країни не здатні зробити погоди та зміцнити Блок, а значить, рішення чисто політичне, чим і вирішили скористатися Туреччина та Хорватія.

Шантажистські вимоги президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана додали сміливості й Хорватії, чий лідер Зоран Міланович також вирішив скористатися нагодою привернути увагу до проблем у своїй країні та спробувати виторгувати преференції.

Зокрема, Міланович заявив, що Фінляндія та Швеція можуть бути прийняті до Альянсу лише після вирішення питання про рівність хорватів у Боснії та Герцеговині на виборах, та доручив постпреду Хорватії при НАТО голосувати «проти».

До речі, Міланович взагалі не в захваті від розширення НАТО. Ще в лютому хорватський глава заявив, що проти прийняття України, а будь-хто, хто підтримує її на цьому шляху, «загрожує інтересам Хорватії», пообіцявши, що в його каденцію розширення НАТО не буде.

Політика відкритих дверей НАТО передбачає вільне членство для будь-якої європейської країни, яка здатна зробити внесок у безпеку регіону та відповідає деяким демократичним стандартам. На сьогодні Туреччина – член НАТО з 1952 року, знаходиться на 103-му місці у Глобальному індексі демократії за 2021 рік, а Фінляндія та Швеція утримують шосте та четверте місця відповідно.

Туреччина, усвідомлюючи свою значно більшу цінність для Альянсу, ніж Фінляндія та Швеція, виставила цілий список вимог, ігноруючи той факт, що подібні демарші шкодять іміджу Організації та ставлять під сумнів здатність НАТО до швидкого та скоординованого реагування на загрозу у разі її виникнення.

У США навіть з'явилися політики, які вважають, що статтю 13 статуту НАТО, яка передбачає вихід з організації, необхідно змінити, додавши туди пункти про виключення з Альянсу країни, яка перестала відповідати принциповим і практичним вимогам. Зазначається, що ердоганівська Туреччина перестала розділяти цінності, що є основою НАТО.

Як би у підтвердження сказаного, 21 травня найближчий соратник Ердогана та голова «Партії націоналістичного руху» Девлет Бахчелі заявив, що Туреччина вважає вступ до Альянсу цих країн несвоєчасним, невиправданим та непотрібним, оскільки продовжить війну в Україні та ймовірно розширить межі конфлікту.

Якщо в Ердогана вдасться продавити США на всі або кілька особливо важливих для Туреччини хотілок, то такому заразному прикладу можуть послідувати й інші країни НАТО.

На думку наукового співробітника Китайського інституту сучасних міжнародних відносин Сунь Кецін, не варто переоцінювати вплив США на рішення серед членів НАТО, оскільки європейські країни все більше відчувають наслідки російсько-українського конфлікту і водночас спостерігають спроби реалізації геоекономічних та геополітичних інтересів Вашингтона.

США ставлять за мету ослаблення росії, а деякі європейські країни, члени НАТО до того ж, хочуть стабільності та розвитку, а розрив потужних економічних зв'язків з росією з однієї лише солідарності без належної фінансової підтримки цьому не сприяє. Все це веде до невизначеності та протиріч між політичними елітами європейського континенту.

У світлі вищевикладеного рішення про прийняття двох скандинавських країн у НАТО більше схоже на бажання клацнути по носі путіна, грубо переступивши червоні лінії, які він старанно малює. Чи зміцниться Альянс за допомогою Фінляндії та Швеції, сумнівно, а те, що це оголює серйозні розбіжності всередині Блоку – очевидно.