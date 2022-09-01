Смерть, розруха та злидні — ось що принесли нам окупанти

Смерть і руйнування – ось яке “визволення” принесли окупанти. Розруха, безправ'я під дулом автомата, убогість та занепад. - ось що таке "російський світ". А їхні “референдуми” – спроба відірвати українські території від України та позбавити майбутнього.

Так відбувається скрізь, куди вони приходять із війною. Придністров'я, яке за підтримки військового контингенту росії відірвали від Молдови, український Крим, Донецька та Луганська області після 2014-15 рр. Тепер – Херсонська, Запорізька та Харківська області України.

Путін і його зграя нахабно брешуть, що вони «звільняють» людей. Насправді позбавляють життя, будинку, батьківщини, майбутнього.

Раніше ми спокійно жили і працювали на своїй землі. Вирощували дітей, допомагали батькам, будували майбутнє. За окупантів на багатій українській землі люди живуть надголодь. Аграрії, які вміють працювати на землі, не бачать сенсу вирощувати врожай — адже окупанти просто відберуть те, що створили люди. Власники не отримають нічого, добре, якщо залишаться живими.

Так завжди за російської окупації. У тих же Донецькій та Луганській областях України підприємства, бізнес спочатку захопили бандити, а потім прибрали до рук росіяни або їхні посіпаки. Саме так відбувається з українським зерном, яке окупанти крадуть та продають за кордон. Ресурси, продовольство і все, чим багатий наш край, вони викачуватимуть і вивозитимуть до росії, залишаючи людей голодувати. Підкидаючи жалюгідні подачки пенсіонерам, тим, хто отримає паспорт країни-агресора.

Під владою окупантів немає роботи, немає грошей, немає медицини та ліків, немає перспектив і самого життя. Людям треба виїжджати, щоб вижити. А це — приниження та перевірки на блок-постах, загроза викрадення та смерті у таборах для “фільтрації”. У росії, куди вони дозволяють їхати, — диктатура, перевірки силовиків на кожному кроці, ФСБшники, які стежать за кожним.

У таку ж темряву окупанти хочуть затягнути нас, встановити людожерські порядки на захоплених землях. Вони вже принесли беззаконня та насильство, викрадення, тортури та вимагання. А тепер хочуть відірвати наші землі від України, перетворити їх на чергові безглузді “республіки”, приректи на животіння. Так вони роблять усюди, куди прийшли з війною.

Зараз окупанти призначають на пости своїх посіпак. Людей без чесного імені, розуму та совісті та навіть мінімального досвіду роботи для людей. За такою схемою ворог діє завжди. Спочатку вони зі зброєю та захоплюють чужу землю. Потім створюють липові «республіки» і саджають бандитів і просто зрадників «керувати». А слідом — ставлять своїх людей.

Один за одним у керівні крісла сідають вихідці з росії. Вони їдуть робити кар'єри та грабувати “колонію.” Окупаційну адміністрацію Харківщини очолив ексмер російського Краснодара, який спеціально для цього звільнився. На окуповані землі зграями їдуть депутати російської думи, губернатори, силовики. Топчиновник і наближений до путіна Кирієнко зачастив на Донбас — приміряє звання “віцекороля України”. Навіть дрібні чиновники з росії отримують великі гроші за "роботу" на окупованих землях. Окупанти везуть сюди навіть вчителів та комунальників, яким платять набагато більше, ніж місцевим фахівцям. Вихідці з росії стануть привілейованим класом, а українців роблять людьми другого ґатунку.

Наша земля, Україна, для окупантів - місце для пограбування, віджиму власності, заробітку, побудови кар'єри. На людей “звільнених” територій їм начхати. А «референдуми», які хочуть провести засланці з «єдиної росії» та колаборанти, — спосіб закабалити нашу землю нашими руками. Прив'язати до росії та позбавити майбутнього.

Нам не байдуже, якою буде наша земля. Майбутнє для нас та наших дітей – бути з Україною

"Ні!" — «референдуму», який готують окупанти.