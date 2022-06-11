Смерть Путіна нічого не вирішить

Плітки про невиліковну хворобу Путіна вже не раз спливали в медіапросторі. Публікуючи такий матеріал, ЗМІ посилалися на “внутрішнє оточення у Кремлі”, “анонімних лікарів”, “західні розвідки”. Незважаючи на явний хайповий характер новини, інформація справді може бути правдивою, принаймні зовнішні ознаки вказують на явно нездоровий образ Путіна.

Так чи інакше, смерть диктатора не вирішить основного завдання – припинення бойових дій, а головне – підписання капітуляції Росією.. Справа в тому, що весь апарат Кремля настільки зав'язав у шовіністичних, фашистських ідеях знищити Україну, що просто не зможе зупинитись. А якщо врахувати, що головними претендентами на “трон імператора” залишаються Патрушев, Медведєв і Шойгу, ситуація може ще більше погіршитися – оголошення загальної мобілізації, перехід економіки на військові рейки.

Безумовно, смерть бункерної істоти принесе радість багатьом людям планети і деморалізує населення рашистів, але слід розуміти, що це не зупинить війну. Світова спільнота не повинна загострювати на цьому увагу. Єдиний шлях, який дозволить перемогти – поразка окупантів на полі бою. А для цього необхідний рівномірний темп поставок озброєння та запровадження додаткових санкцій проти Росії.