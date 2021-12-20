«Слуга народу» прокоментував можливість розпуску Верховної Ради

"Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це досить відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. У цьому немає сенсу", - зазначив Арахамія.

У фракції "Слугу народу" вважають вкрай низькою вірогідність того, що президент Володимир Зеленський розпустить Верховну Раду. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, ймовірність розпуску парламенту дорівнює 1%. Але якщо це все ж станеться, під час нових виборів "Слуга народу" втратить 40-45 мандатів, а лідерство буде у партії Порошенко "Европейська солідарність" і ОТЗЖ, у "Батьківщини" плюс-мінус залишиться як є, проте "Голос" піде з політичної карти, спрогнозував парламентарій.

Раніше, в березні поточного року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що підстав для розпуску парламенту немає.

Нагадаємо, 21 квітня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Ради XIII скликання і призначив дострокові вибори на 21 липня.