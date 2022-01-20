Ослаблий диктатор приречений на розширення насильства

Після провалу операції зі Скрипалями Путін зробив висновки: труїти безпечніше вдома. Чим він і зайнявся відразу після "обнулення".По-перше, розслідування можна доручити тим, хто саме отруїв з ФСБ (в Думі отруєння Навального, зрозуміло, розслідує Луговий).По-друге, можна не боятися, що ідіоти з ГРУ - умовні Петров з Бошировим (а інших просто немає) потраплять на камери стеження. Якщо вже придурки наслідили в Англії, то вдома можна просто відмовити в розслідуванні.На відміну від Солсбері, ніхто не буде "рити землю", шукати в Томську місце отруєння, досліджувати ручки дверей (і інші поверхні) в готелі, де жив Навальний.Немає отрути - немає і розслідування.У Кремлі вважають, що вдома можна труїти абсолютно безкарно. Але навіть тут "Петров з Бошировим" ручками, що ростуть з дупи, по суті, зірвали операцію. Чи не розрахували, що пілот посадить літак в Омську, а медики швидкої відразу введуть атропін.Чи не випустити Навального в Німеччину вони не могли, але зробили все можливе, щоб зайняти глуху оборону: "А ви доведіть!"Тому після знайденого "Новачка" все покотиться по накатаній доріжці, обраній Путіним після збитого Боїнга.Прийоми відомі. Масово вкидаються найрізноманітніші та протилежні версії. Підключаються різні "експерти".Спочатку кажуть, що "отруєння не було". Потім (друга лінія оборони) визнають, що було отруєння, але "за завданням Заходу". (Володін розумніший, діє на випередження).Нарешті, кажуть, що навіть якщо це отруєння, то ні в якому разі не "Новачок" (який би "одразу вбив"). По-четверте, навіть якщо "Новачок", то не російський, а "його легко зробити в будь-якій лабораторії". Наприклад, Бундесверу. (Це ми ще почуємо, як колись говорили, що ОР в Солсбері - британського виробництва).Виробники "Новачка" вже розповіли, що у дії цієї отрути "інші симптоми", - як колись виробники "Бука" з "Антея" переконували, що у російської ракети "інші вражаючі елементи".Тоді не пройшло. Скільки Росія не "впарювала" версію про британського "Новачка" та "українського "Бука ", скільки не хамила:" А ви доведіть! ", Захід довів справу до суду.І хоча отруєння Навального бойовою ОР (практично хімічною зброєю) до суду, зрозуміло, не дійде, але санкцій уникнути не вдасться.На тлі процесу по збитому Боїнгу наші мантри "А де докази?" - будуть виглядати особливо сміховинними та цинічними.Репутація Росії - це той "кобель", якого вже не відмити. Тільки якщо Путін відкине копита, у репутації країни з'явиться скромний шанс на відновлення.Висновки з цієї історії зрозумілі.Після "обнулення" путінізм зайнявся винищенням лідерів опозиції. А оскільки довічний режим робить його особливо хитким, - репресії та цькування будуть наростати в міру падіння рейтингу цієї бандитської "малини"."Батька", який провалився, дає нам картину майбутнього: нелегітимне та кримінальне насильство буде набирати обертів.Будуть більше бити та залякувати в "органах", будуть частіше зникати противники режиму. Ну й отрути (треба думати) ширше підуть в справу - як позасудові розправи. Під крики: "А ви доведіть". Благо, що ковід створив атмосферу, коли масово-випадкові смерті від хвороби та розмиті діагнози стали частиною побуту.Чим ганебніше диктатор отримує свою "легітимність" на пеньках, тим лютіше намагається задавити критиків неповноцінної "легітимності". Психологічний закон: ослаблий диктатор приречений на розширення насильства.