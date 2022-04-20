Рашисти знову змінили наратив. Цього разу метою є виправдання власних невдач. Пропагандисти почали стверджувати, що воюють в Україні з НАТО. "Тільки з цього - на їхню думку - Росія досі не перемогла". “Ми воюємо з усім НАТО”, - вирвалося з “смітника” Маргарити Симоньян.

Крім того, цим наративом рашисти вже встигли виправдати затоплення «Москви». Якийсь час вони не могли визначитися, що стало причиною вибуху на судні – недбалість чи українські ракети.. Визнання однієї з цих випадків, означало б повну дискредитацію армії окупантів, підкреслювало б її неспроможність і корумпованість. Але, заявляючи про протистояння НАТО в Україні, вони намагаються приховати свою ганьбу, нібито, “сильний супротивник – не легка боротьба, але ми однаково переможемо”.

Але цей наратив настільки ж провальний, як і решта. Направлений на внутрішніх зомбі, які із задоволенням його приймуть. У той же час у всіх країнах, включаючи так званих “союзників” “бункерного” знають, що насправді є причиною провальної та безглуздої війни рашистів. Приховати ганьбу не вдасться.