Казки бункерного діда

Володимир Путін, крім того, що він президент, відомий ще й як історик. Він часто змінює історичні факти на користь своїх суджень та політики.

На пресконференції Путін знову відзначився. Однак цього разу він навіть не змінив історію, а вигадав її, наче казку. Господар Кремля оголосив, що Україну створив Ленін: “Як Україна складалася? Хто її створив? Ленін. Володимир Ілліч”. Такі вислови більше схожі на казки червоногвардійського дідуся своїм онукам перед сном, а не на промову розсудливої людини, тим більше президента.

Крім марення про походження України, Путін заявив, що "США стали ракетами на порозі його будинку", "Київ йде війною на Донбас", та й стало класикою - "російських військових на Донбасі немає, ми є посередниками конфлікту".

"Казки" Путіна не залишилися поза увагою і 36 країн ООН вже звинуватили главу Кремля у поширенні свідомо неправдивої інформації. За такі висловлювання слід було б накласти санкції. Адже в Росії ж можуть посадити у в'язницю або оштрафувати людину, якщо вона критикує російські історичні факти, які багато в чому відрізняються від загальносвітової історії. Так само слід було б вчинити і з чекістом-казкарем.