17:15 07 серпень Київ, Україна

Аналітик Віра Перовська проаналізувала економічну ситуацію в окупованому Росією Криму, на її думку, Москва вважає Крим закритим гештальтом - нічого тепер про нього згадувати. Кремлю потрібні не кримчани, а територія для військових баз.

Глава російського уряду Михайло Мішустін -в минулому автор знаменитих рядків «на Червоній планеті все тварі заснули», вирішив заощадити на Кримському півострові, адже він і так «Кримнаш». Михайло Володимирович 10 років очолював Федеральну податкову службу РФ, а значить, знає, що без копійки немає рубля, ощадливість - НЕ скупість, в господарстві згодиться і мотузочок (на той випадок, якщо народ відмовиться і далі затягувати паски).

У стрічках новин прогримів анонс скорочення витрат на декілька російських регіонів. І окупований Крим в цьому «розстрільному списку» виявився тим самим підкидьком, якого ніхто не любить і на кого вся сім'я економить. В 2021 році півострову уріжуть фінансування на 8,5 млрд рублів, Далекому Сходу - 5,4 млрд, Північному Кавказу - 1,8 млрд, Арктиці на - 7,3 млрд. У 2022 року ситуація не покращиться, і Крим отримає менше на 9 , 1 млрд рублів, Далекий Схід - 2,7 млрд, Північний Кавказ - 1,6 млрд, Арктика - 2,6 млрд.

Як ми бачимо, Москва не планує сильно економити на Далекому Сході та Північному Кавказі, і це - зрозуміло. У Хабаровському краї жителі четвертий тиждень поспіль виходять на несанкціоновані акції протесту, і, якщо у них забрати останні гроші, то спалахнуть голодні бунти, полум'я яких готове перекинутися на інші російські регіони. Забирати гроші у Чеченської Республіки або, наприклад, Дагестану ще небезпечніше. Де-юре регіони на Північному Кавказі підкоряються Москві, але де-факто - Москва з дедалі більшим працею купує лояльність місцевої еліти, косячи на Туреччину, Саудівську Аравію і країни Затоки. Ну, а Арктика є стратегічним об'єктом, і Москва швидше забере останні гроші у росіян, ніж скоротить фінансування чергового геополітичного прожекту Путіна.

У Москві особливо не турбуються на тему голодних бунтів кримчан або втрати лояльності місцевої еліти. За шість років окупації Росія перетворила колись туристичну Мекку на військовий полігон, так що військової техніки і солдатів для придушення бунтів на півострові в надлишку.

Росія власними руками перетворила Крим в дотаційний регіон. Після анексії на Кримському півострові практично немає туристів, за рахунок яких всі роки жили кримчани. З року в рік туристичні сезони були провальними, як би не переконував у зворотному колишній рекетир Аксьонов-Гоблін. Ніхто, навіть росіяни, не бажає відпочивати на півострові, де ціна туристичних послуг давно перестала відповідати їх якості. З Криму пішли провідні компанії, не бажаючи потрапити під західні санкції, і окупаційна влада продовжують експлуатувати санаторії, дитячі табори та іншу туристичну інфраструктуру часів СРСР, намагаючись заробити на туристах-бюджетників і забрели в Крим «дикунів», чиї дані миттєво потрапляють до Києва, Брюссель і Вашингтон - причому, не вкладаючи ні рубля.

Цей факт обурив навіть відомого кремлівського пропагандиста Соловйова, який відкрито заявив: «Дивишся ціни в Криму, Сочі - і виникає питання: ви взагалі в своєму розумі? У Туреччині в рази дешевше, в Італії дешевше, всюди в світі дешевше. Приїхавши на півострів, вона виявила зарослі і неприбрані, але тим не менше платні пляжі, викиди каналізації в море, будівництво в прибережній смузі, звалища. Наталія Володимирівна, одіозна заднескамеечніца «Госдури РФ», пообіцяла розібратися з усім цим, звинувативши місцеву владу, але скромно промовчала про те, що за все це кримчани повинні дякувати і її, як активну учасницю анексії і підсобниць окупаційної влади.

На півострові повно проблем, включаючи дефіцит води. І ось тепер Росія планує скоротити витрати на Крим.



Це ще раз підтверджує той факт, що РФ потрібні не кримчани, а півострів для військових баз.