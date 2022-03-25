Сили ССО проникають у тили супротивника

СЗГ України показали себе з початку війни надзвичайно ефективно. Вони не просто ліквідують супротивника. Бійці спецпідрозділу обезголовлюють армію окупантів.

За весь час бойових дій ССО знищили 6 генералів і ще 14 високопоставлених командирів рашистів.

Крім того, вони найчастіше пропускають основні сили противника, але ліквідують колонні постачання з провізією та пальним, відрізають шляхи для підкріплення окупантів, проникають у ворожі табори та влаштовують диверсії, захоплюють артилерію рашистів.

Якщо у когось виникають сумніви щодо ефективності української армії, то варто пам'ятати, що окрім СЗГ, існують й інші спецпідрозділи, які “перемелюють” рашистів щодня десятками та сотнями, після чого ЗСУ добивають деморалізованих окупантів. Не варто сумніватися у перемозі України, адже, наприклад, навіть найелітніші рашисти знищуються часом силами ТРо (територіальної оборони). Єдиною проблемою залишається кількість окупантів, що значно розтягує час їх знищення.