06:19 13 вересня Київ, Україна

Російські банки не зможуть до 2025 року перейти із західного софту на російську, про що вони попередили Центробанк, незважаючи на більш ранні заяви про зворотне. У зв'язку з цим, "Газпромбанк", "Промзв'язокбанк", "ВТБ" та "Будинок. РФ» попросили ЦБ перенести вимогу припинити використовувати іноземне програмне забезпечення на 2027 рік.

Не зрозуміло, що має змінитись до 2027 року, якщо одних фахівців розігнали мобілізацією, а інших мобілізацією “могилізували”. Мабуть, єдиним можливим рішенням "імпортозамістити" іноземного ПЗ стане роздача нужденним банкам, зокрема ЦБ РФ, дерев'яних рахунків. Одночасно і практично і “скріпно”, без порушення духовних цінностей чи чогось там, що так завзято “захищає” Путін із пропагандистами у телеекранах.