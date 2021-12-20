Шпигунська параноя на Донбасі

Так звана прокуратура «ЛНР» незаконно засудила громадянина України до 6 років позбавлення волі. "Засуджений", за повідомленням все тієї ж незаконної "прокуратури", "співпрацював зі слідством, яке проводили НЗФ (незаконні збройні формування) і тому отримав лише 6 років, замість 13, які зазвичай дають у подібних справах".

Тим часом це один із 300 ув'язнених незаконним шляхом, громадянин України, які на цей момент утримуються у в'язницях бойовиків на Донбасі. Багато хто з них засуджений за статтею "за шпигунство".

Вирок не може вважатися реальним, не лише тому, що його винесла окупаційна влада. Чоловік, перебуваючи на законній території України, навіть якщо він співпрацював зі спецслужбами своєї країни, не розкривав «секрети» іншій державі. Тобто, за логікою бойовиків, "людина зрадила свою країну, в ім'я своєї країни, своїй же країні". Адже у Кремлі не визнають ОРДЛО територією Російської Федерації. За їхньою версією, в Україні йде “громадянська війна”. Тоді як бойовики виносять вироки про державну зраду?

Очевидно, що ситуація прямо протилежна і схід України захоплений Росією. Тому війська ЗСУ не можуть силою відбити свої території, оскільки це спровокує повномасштабний конфлікт. На жаль, це дає можливість НЗФ садити у в'язницю всіх, кого вони захочуть, а суд – лише формальність, який існує для того, щоб створити враження легітимності самопроголошеної влади.