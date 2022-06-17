Шольц рятує "Газпром"

У Німеччині змінили думку щодо націоналізації дочірньої компанії "Газпрому" - "Gazprom Germania". За словами Олафа Шольца, такий крок "може призвести до загострення відносин між росією та Німеччиною щодо імпорту російського газу".

Окрім виступу у стилі Макрона "зберегти обличчя путіну", Шольц вирішив піти ще далі. Німеччина, ймовірно, дасть кредит дочірній компанії «Газпрому» у розмірі 10 млрд євро, щоб компенсувати її економічні збитки.

Не залишається сумнівів, що канцлер ФРН – людина подвійних стандартів. Так, Берлін підтримував запровадження санкцій проти росії, виступав із засудженням війни, обіцяв передати масу озброєння, зокрема, важкого. Водночас Шольц регулярно телефонує путіну, через зрозумілу лише йому причину, готовий надати кредит стратегічній компанії агресора, а також досі блокує передачу того самого озброєння, що сам обіцяв.

Якимось чином, у самому центрі Європи, путін знайшов для себе майже союзника в особі німецького канцлера. За правлінням Шольца повинен уважно стежити його народ, побоюючись того, що в якийсь момент канцлер вирішить продати країну російським газовим компаніям, щоб “зберегти обличчя путіну”.