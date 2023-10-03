Шойгу заявив про закінчення війни у ​​2025 році

20:48 02 жовтня Київ, Україна

Шойгу розповів, що війна завершиться в 2025 році: "Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 дозволить досягти намічених цілей". А що це за плани та цілі такі він так і не розповів.

Втім, передбачення фанерного маршала можуть виявитися недалеки від істини, особливо з огляду на те, що він, що дивно, не заїкнувся про перемогу Росії. Справа в тому, що російська економіка знаходиться, м'яко кажучи, не в кращому стані. Цілком можливо, що в 2025 році дірка в бюджеті досягне показника, коли Росія не зможе спонсорувати витрати на війну, що постійно зростають, і без стороннього втручання не зможе підтримувати життєдіяльність держави в принципі.

Якщо розглядати прогноз Шойгу з цієї точки зору, то його слова можуть виявитися недалеки від дійсності. Втім, уникаючи заяв окупантів, кожне передбачення щодо термінів закінчення війни не слід сприймати як незламну істину, які б авторитетні джерела їх не робили. Про завершення війни можна буде говорити лише після того, як окупанти покинуть українську територію в межах міжнародно-визнаних кордонів від 1991 року.. І навіть тоді не виключено, що мирний договір не буде підписаний, а агресор продовжить обстрілювати Україну зі своєї території та намагатись проводити рейди, використовуючи загони ДРГ.