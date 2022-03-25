"Шойгу - все" - зникнення міністра нападу рашистів

За словами прес-секретаря "бункерного" Пєскова, "зараз не до публічних виступів". Саме так він пояснив зникнення з "телевізора" одного з головних рашистів Сергія Шойгу.

Анонімний знайомий міністра повідомив одному із незалежних ЗМІ, що в оточенні чиновника обговорюють, що має проблеми з серцем. Проблеми зі здоров'ям у рашиста виникли після провальних дій армії окупантів та зриву всіх термінів.

Спираючись на численні заяви про підготовку змови проти "бункерного", не виключено, що Шойгу був ізольований і тимчасово усунений з посади, оскільки в мережі було опубліковано запис розмови "царя" та його міністра оборони. На аудіозаписі чути, що головний рашист загрожує “вжити заходів” проти Шойгу, якщо той не виконає “поставлених завдань” на фронті “до післязавтра”. Запис був опублікований ще два тижні тому.

Втім, такий стан справ лише грає на руку Україні та нашому уряду, адже розкол у стані ворога значно пришвидшить перемогу. Чистки, які влаштовує "бункерний" серед свого "близького кола", не просто скорочують термін його правління, а й скорочують ті години життя, які йому залишилися на цьому світі.