Шмигаль: Введення податку на сільгоспземлі - передчасно
10:23 09 липень Київ, Україна
Прем'єр-міністр
України Денис Шмигаль вважає передчасним введення податку з кожного гектара
сільгоспземель, як це пропонується в законопроекті №3131.
"Ця ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, - це не зовсім коректно. Через профільне міністерство і профільний комітет ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи і труднощів в агросфері ми передчасно не приймали ", - сказав Шмигаль під час урядового засідання.
Нагадаємо, законопроект, зокрема, пропонує впровадження поставленого податкового зобов'язання з кожного гектара (п'ять відсотків від нормативно грошової оцінки, або близько 1400 грн / га).
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