Шмигаль: Введення податку на сільгоспземлі - передчасно

"Ця ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, - це не зовсім коректно. Через профільне міністерство і профільний комітет ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи і труднощів в агросфері ми передчасно не приймали ", - сказав Шмигаль під час урядового засідання.



