Шмигаль про перспективи зростання зарплати українців

Своїм аналізом економічного стану країни поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вчора, на своєму сайті в Facebook , він розповів про початок підйому в області економіки. Так, вже в червні середня заробітна плата українця налічувала 11,6 тисяч гривень, що помітно більше, ніж до початку коронакрізіса.

"Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень", - написав на своїй сторінці прем'єр.

Також, він підкреслив, що промисловість в липні продовжила демонструвати зростання на + 1,4% проти червня цього року.

"Через піку економічного коронакрізіса в березні і квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Однак останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали стійкий тренд на зростання ", - написав Шмигаль.

Крім того, за словами Шмигаль, кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів.

"Уже більше 5 млрд доступних кредитів видано за програмою" 5-7-9% "і ще понад 300 млн гривень компенсовано нашим фермерам, щоб вони також могли отримати дешевий ресурс для розвитку власної справи", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.