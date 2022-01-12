Шмигаль про перспективи зростання зарплати українців

Своїм аналізом економічного стану країни поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вчора, на своєму сайті в Facebook , він розповів про початок підйому в області економіки. Так, вже в червні середня заробітна плата українця налічувала 11,6 тисяч гривень, що помітно більше, ніж до початку коронакрізіса.
Також, він підкреслив, що промисловість в липні продовжила демонструвати зростання на + 1,4% проти червня цього року.
Крім того, за словами Шмигаль, кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.
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