Шевченко: Ось де, люди, наша слава, слава України!

Сказати, що «їх порвало як хом'ячків» - це нічого не сказати, гримаси Скабеевой, Віталія Мілонова, Жіреновского .... говорять самі за себе: психоз, істерика, сказ ... ну і звичайно ж агресія від безсилля.

Так, Росія заявила протест по футболці української команди на Євро-2020 через те, що вона включає окупований Крим, а ще вони дуже бояться «бандерівських заклинань»: «Слава Україні!» - "Героям слава!". Більшого маразму уявити важко, упирениші заявляють, що це «провокація» і посягання на їх суверенітет (що тут скажеш: жовтий будиночок за ними вже давно плаче ...), а патріотичний лозунг дратує Кремлівських вбивць і приводить в жах їх найманців.

Але давайте розберемося де-таки «собачка порилася»

Ніяких зауважень з боку УЄФА не було б, якби не спротив Росії. А Росія - це один з найбільших джерел фінансування УЄФА, висловлюється про форменому скандалі Андрій Сеньків, футбольний експерт і ведучий програми «ТаТоТаке».

«Газпром» дає найбільші і жирні контракти всіх турнірів, які проводяться під егідою УЄФА. І всі ті структури (УЄФА - ред.) Безпосередньо залежні саме від «Газпрому» і від Росії. Це найважливіший момент: коли УЄФА говорить про свою аполітичність, а насправді таким не є », - аналізує розклад сил експерт.

До речі, в УЄФА в травні цього року повідомили, що російський «Газпром» буде спонсором турніру Європейського футбольного союзу для збірних, а також отримає спонсорські права на Суперкубок УЄФА, фінальну стадію Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу і фінальну стадію юнацької ліги УЄФА 2021-2024 років .

Гі-Лоран Епстейн, маркетинговий директор УЄФА, називає російську енергетичну компанію одним з найбільш надійних партнерів і лідером галузі.

За газ звичайно можна продатися. Але чи будуть тебе поважати?!?

Поважати не будуть, а клеймо «продажні» залишиться назавжди.

А що до гасел «Слава Україні!», «Героям Слава!» то вони аж ніяк не політичні і не нацистські, про що постійно говорять в Росії.

І вперше саме «Слава Україні» з'являється в 1840 році в посланні Тараса Шевченка до Основ'яненка: «Наша дума, наша пісня НЕ вмре, що не загине ... Від де, люде, наша слава, слава України!».

А ось рішення УЄФА політично мотивоване, на відміну від гасел на футбольній формі, які є стандартними патріотичними неполітичними гаслами.