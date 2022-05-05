Шостий пакет санкцій поставить хрест на нафті агресора

Основним пунктом у шостому пакеті санкцій, крім блокування роботи банків, що спонсорують оборонний комплекс окупантів, стане ембарго на імпорт рашистської нафти. Незважаючи на те, що деякі країни запровадили заборону купівлі енергоресурсу з країни-агресора, шостий пакет санкцій обмежить закупівлю для всіх країн ЄС.

Проте щоб європейські країни не залишили для себе деякі пункти в обмеженнях, які вони в майбутньому зможуть обійти, як це сталося з продажем зброї, українська сторона контролює цей процес. Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб до списку санкцій також ввели заборону на закупівлю нафтових сумішей та ввели покарання проти будь-якої країни або компанії, яка спробує знайти обхід санкцій.

Цього разу не має статися так, що заборона формально діятиме, проте європейські компанії продовжать імпортувати нафту до своїх країн. Не виключено, що така тривала підготовка чергового етапу обмежень пов'язана саме з тим, що деякі члени ЄС намагаються залишити “лазівки” в обмежувальному документі, а українська сторона та контролюючі органи перешкоджають цьому.