Шантаж 21 століття

Кібератака на найбільший нафтопровід Colonial Pipeline привела до його зупинки в п'ятницю 7 травня. І він до сих пір стоїть. Поки намагаються запустити тільки якісь локальні трубопроводи і то не дуже вдало.

Colonial Pipeline переправляв паливо за чотирма основними лініями - всі вони перестали працювати через кібератаку. По нафтопроводу довжиною в 8,8 тисячі кілометрів проходило 2,5 мільйона барелів на день - це 45% потреби в бензині і авіаційному паливі для всього східного узбережжя США. Там проживає близько 50 млн американців. Ситуація викликала дефіцит палива в таких штатах, як Арканзас, Алабама, Меріленд, Луїзіана, Нью-Джерсі, Міссісіпі, Північна Кароліна, Пенсільванія, Теннесі, Флорида, Техас, Південна Кароліна і округ Колумбія.

Відповідальність за злом Colonial Pipeline взяло на себе угруповання DarkSide, її причетність також підтвердили в ФБР. Угруповання розмістило на своєму сайті заяву, в якому пояснило, що не хотіло нашкодити людям, лише заробити гроші.У заяві на сайті DarkSide окремо зазначила, що виступає як «аполітична» угруповання. Як пояснили хакери, вони «не беруть участі в геополітиці, не пов'язані з конкретним урядом» і порадили не шукати мотивів їх дій.За словами хакерів, угруповання була не в курсі, що метою одного з «філій» став нафтопровід Colonial. У DarkSide пообіцяли надалі перевіряти кожну компанію, яку хочуть «зашифрувати» її партнери, щоб уникнути соціальних наслідків.В результаті кібератаки DarkSide не тільки шифрує файли і збирає дані, але ще і показує на заражених комп'ютерах оголошення з персональним посиланням на витік. Перейшовши по ній, жертви можуть переконатися в тому, що файли викрадені і готові до автоматичної публікації. Хакери також загрожують видаленням даних з мережі жертви.Опитані «Бі-бі-сі» експерти з кібербезпеки припустили, що хакери DarkSide можуть перебувати в Росії. Причина такої теорії - угруповання уникає атак компаній на пострадянському просторі, включаючи Росію, Україну, Білорусію, Грузію, Вірменію, Молдову, Казахстан і не тільки.Заговорили про угруповання менше року тому, хоча існує воно, судячи з усього, довше. У серпні журнал Forbes розповідав про те, що DarkSide використовує програми-вимагачі нового типу. Сума викупу за припинення атаки - від 200 тисяч до двох мільйонів доларів, але якщо "клієнт" не платить в зазначені терміни, сума подвоюється. Оплата - в криптовалюті.Хакери вимагають від оператора нафтопроводу викуп, сума якого поки не оприлюднена. А між тим, за минулі п'ять днів в східних регіонах США вже сильно відчувається брак палива. Нафтопереробні компанії Мексиканської затоки, які через неможливість доставити замовникам достатній обсяг продукції вдалися до скорочення свого виробництва. Наприклад, компанії в Луїзіані і на сході Техасу, чия продукція постачається переважно за допомогою трубопроводів, з великою часткою ймовірності скоротять виробництво на 20% на найближчі кілька днів. Цей захід необхідний, щоб зберегти рівень запасів в нормі. Деякі нафтопереробні компанії вдалися до оренди танкерів для зберігання надлишку нафтопродуктів.Президент Джо Байден зазначив, що стурбований можливою участю хакерів з Росії у кібернападі, але обрав поки що нейтральну позицію, натякаючи, що до зустрічі з Путіним різких кроків робити не стане.І все ж, вважається, що база DarkSide знаходиться в Росії. І прес-секретар Білого Дому закликала Росію діяти відповідним чином. Ймовірно, надавати активну допомогу ФБР в затриманні хакерів. Але секретар Радбезу РФ Микола Патрушев замість обіцянки допомоги поки обмежився заявою, що вважає звинувачення з боку США безпідставними. Які звинувачення? Ніхто Росію ні в чому не звинувачує... Поки що… Чи така реакція Кремля чітко вказує на справедливість прислів’я «на злодієві і шапка горить»?Тим більше, що сприяння або, навіть, пряма участь Росії у кібератаках на інфраструктури та навіть урядові системи Європейських країн та США факт вже доказаний і сумніву не підлягає. А одним звинуваченням більше, одним менше – Кремлю вже зовсім без різниці.