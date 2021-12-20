11:24 21 березень Київ, Україна

У Росії «психлікарня» знову стала каральним інструментом влади. Житель Якутії Олександра Габишева, який називає себе шаманом-воїном і відомий планами провести «похід на Москву» для «вигнання Путіна», визнали неосудним.

До такого висновку прийшли фахівці з Якутського психоневрологічного диспансеру, провівши в рамках кримінальної справи проти Габишева психолого-психіатричну експертизу. Там із січня примусово знаходиться шаман. При цьому незалежний судово-психіатричний експерт Володимир Каверін підстави для госпіталізації Габишева вважає поверхневими і необгрунтованими.

Це вже не перший раз, коли Габишева відправляють на лікування в психіатричну лікарню. Вперше там він опинився після проведеного ним в 2019 році походу з Якутії «на Москву». На Красній площі в столиці Габишев збирався провести обряд «вигнання» президента Володимира Путіна, але дійти тоді шамана вдалося тільки до Бурятії, там його затримали.

Згодом проти Габишева завели кримінальну справу про заклики до екстремізму (по ст. 280 КК). Кілька місяців він перебував під підпискою про невиїзд, але обвинувачення шамана так і не пред'явили. У травні 2020 го за рішенням суду Габишева відправили на лікування в психдиспансері: експерти визнали його небезпечним для оточуючих. Однак захисту вдалося домогтися звільнення Габишева і вже до кінця літа шамана звідти виписали.

У лютому 2021 Якутський міський суд задовольнив позов місцевого психоневрологічного диспансеру про примусову госпіталізацію шамана. В обґрунтуванні своїх вимог установа вказала на те, що шаман «знову почав робити гучні заяви в засобах масової інформації».

Раніше Габишев не з'явився на черговий прийом, а його лікар не змогла додзвонитися до нього. У підсумку співробітники поліції разом з лікарями прийшли до Габишева і примусово відвезли його в психдиспансері. Якось так «співпало», що за кілька днів до цього Габишев оголосив про новий похід на Москву, який повинен був початися в березні 2021 року.

Ну звісно! Хіба може бути нормальною людина, вирушила пішим маршем на Москву творити обряд вигнання Путіна з Кремля?! Як можливо таке?! Адже це великий Путін! Обряд?! Який екзорцизм? !! «Ну, божевільний, що візьмеш!» - співав Висоцький.

Хто не з нами, той - проти нас! Напевно, виїзна комісія якутського психдиспансера вже збирається до Америки з метою обстеження Байдена і визнання останнього теж неосудним! Адже Байден мав необережність назвати великого Путіна вбивцею!

Так що, буде тепер «якутський екзорцист» жити з клеймом психа. Але в путінській країні все так вивернути навиворіт. Тому, з іншого боку, може бути і непогано, що Габишева визнали неосудним. Справа в тому, що це була експертиза в рамках кримінальної справи - «виганяючи Путіна» звинувачувався в нападі на росгвардійця з мечем «кустарного виробництва (!!!)». Чергова репресивна «байка» кремлівської влади ... Тепер, принаймні не посадять, а «всього лише» відправлять на примусове лікування.

А коли навчиться Путіна любити - відразу визнають таким, що вилікувався і відкриють дорогу на Москву!