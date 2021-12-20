З'їзд штабів оборони – навіщо він потрібний

У зв'язку з посиленням напруженості на кордоні України та Росії, виникла потреба у налагоджених діях, у разі, якщо агресор все ж таки зважиться на ескалацію конфлікту. Для цього було проведено з'їзд штабів оборони.

На зборах було ухвалено рішення збільшити чисельність штабів, залучити досвідчених військових, забезпечити добровольців зброєю, збільшити запаси банку крові, перевірити притулки.

“У січні ми плануємо створити відділ організації підготовки територіальної оборони. Він буде у складі муніципальної охорони. Для початку – 10 осіб. Нам потрібні інструктори. Якщо хтось хоче – будь ласка, звертайтесь, будемо розглядати”, - повідомив заступник директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Михайло Щербина.

Краще пізно ніж ніколи. Якщо врахувати, що до 2021 року в Україні не існувало документа, який чітко прописував би план дій на випадок вторгнення, то збори штабів оборони виглядають дуже непогано. Тепер, якщо трапиться непоправне, українці зможуть не тільки знайти захист, а й організовано діяти для відбиття атак противника та надання медичної допомоги пораненим. Цю ініціативу необхідно було зробити з першого року війни. Втім, до 2019 року все, що робила влада, так це намагалася не втратити свій бізнес на території Росії.