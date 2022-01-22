20:56 07 вересень Київ, Україна

Ситуація з Навальним може різко позначитися на будівництві російського газопроводу Північний Потік-2 (ПП-2).

Раніше канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що німецький уряд має тверду впевненість в необхідності завершення будівництва ПП-2, попри спроби США перешкодити цьому. Однак отруєння Навального, який був перевезений з РФ до Німеччини, серйозно вдарило по позиціях тих, хто підтримує проєкт. Так, консерватор, кандидат в лідери партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц виступив за дворічний мораторій на будівництво газопроводу через ситуацію навколо Навального.



Ось що думає з цього приводу директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон



"Північний Потік-2 - це політичний, а не економічно обґрунтований проєкт. Він підриває основні загальноєвропейські принципи солідарності та довіри. Тому багато європейських країн виступають категорично проти нього.



Для України ПП-2 також несе значні ризики. Це не тільки втрата близько двох мільярдів доларів прибутку від транзиту на рік, а й - передусім - ризики більш агресивної політики Кремля щодо України".