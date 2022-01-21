Північні кордони України зміцнюють від майбутніх атак

Українські прикордонники встановлюють загородження з колючого дроту, сітки рабиці вздовж кордону з Білорусією. Понад 30 інженерних бригад працюють не лише з облаштування кордону, а й з виготовлення загороджувальних споруд.

Такі загородження мають допомогти стримати потік мігрантів, якщо Лукашенко вирішить перенаправити їх у бік України. Проте, мігранти це не найгірше, що може статися.

За останніми даними, Росія спільно з Білорусією запланували провести навчання «Союзна рішучість-2022», які мають пройти з 10 по 20 лютого.. Вже зараз війська РФ прибувають до РБ, щоби готуватися до маневрів. Не виключено, що навчання будуть являти собою черговий акт провокації, спрямований проти української сторони, проте вже на північних кордонах.

У зв'язку з швидкими російсько-білоруськими навчаннями, Україні слід потурбуватися про надійніше зміцнення кордонів, ніж облаштування колючих дротів.