Сергій Міхалок виступив за проведення нових виборів в Білорусі

Останнім часом, через санкції влади Лукашенко, пробитися через інтернетблокаду білоруським користувачам було важко оприлюднити своє ставлення до подій в країні. Але недавно на YouTube-каналі групи Brutto Nostra всі змогли побачити звернення її лідера Сергія Міхалка, в якому він заявляє про свою позицію і говорить про необхідність проведення нових виборів в Білорусі.

Міхалок заявив, що він і його соратники не визнавали результати президентських виборів, починаючи ще з 2010 року.

"Звичайно ж, ми не визнаємо офіційні результати виборів в нашій рідній Білорусі в 2020 році і вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих демократичних виборах ", - заявив музикант.

Міхалок також висловив думку, що в нових виборах можуть брати участь багато кандидатів з різних сфер, в тому числі і професійні політики.

"Особисто я вважаю, що хорошими кандидатами будуть ті люди, які на протязі багатьох років своїми справами, словами, вчинками, ідеями і працею доводили, що вони є патріотами Білорусі і хочуть, щоб Білорусь була вільною, незалежною, процвітаючою європейською країною", - додав артист.

Як приклад музикант назвав лауреата Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич, керівника Вільного театру Миколи Халезіним, музиканта Лявона Вольського, вокаліста і екс-боксера Віталія Гуркова. За його словами, список можна продовжити: "Нехай буде багато кандидатів і нехай переможе достойний".

Музикант також звернувся, як він висловився, до "шаленим псам".

"Я вважаю, що ті, хто підняв руку на свій народ, ті, хто бив людей похилого віку, жінок, дітей, роботяг, хто бив своїх годувальників, повинні сидіти на лаві підсудних і повинні сидіти за гратами. Жени биків - вернецца воля. Живе Білорусь! "- резюмував Міхалок.

Своє відеозвернення колектив закінчив піснею.

Раніше Міхалок після затяжного мовчання висловився про протести в Білорусі, заявивши, що білоруси поборють всіх Дарта Вейдера.

Перед цим шанувальники кілька днів чекали від музиканта реакції на криваві події, які проходили в Білорусі. Міхалок всі ці дні ніяк не реагував на те, що відбувається, а в соцмережах публікував нейтральні пости. Пізніше він в Facebook і Instagram виклав кліп на свою пісню «Рідний край».