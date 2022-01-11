Сергій Міхалок виступив за проведення нових виборів в Білорусі

Останнім часом, через санкції влади Лукашенко, пробитися через інтернетблокаду білоруським користувачам було важко оприлюднити своє ставлення до подій в країні. Але недавно на YouTube-каналі групи Brutto Nostra всі змогли побачити звернення її лідера Сергія Міхалка, в якому він заявляє про свою позицію і говорить про необхідність проведення нових виборів в Білорусі.
Міхалок заявив, що він і його соратники не визнавали результати президентських виборів, починаючи ще з 2010 року.
Міхалок також висловив думку, що в нових виборах можуть брати участь багато кандидатів з різних сфер, в тому числі і професійні політики.
Як приклад музикант назвав лауреата Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич, керівника Вільного театру Миколи Халезіним, музиканта Лявона Вольського, вокаліста і екс-боксера Віталія Гуркова. За його словами, список можна продовжити: "Нехай буде багато кандидатів і нехай переможе достойний".
Музикант також звернувся, як він висловився, до "шаленим псам".
Своє відеозвернення колектив закінчив піснею.
Раніше Міхалок після затяжного мовчання висловився про протести в Білорусі, заявивши, що білоруси поборють всіх Дарта Вейдера.
Перед цим шанувальники кілька днів чекали від музиканта реакції на криваві події, які проходили в Білорусі. Міхалок всі ці дні ніяк не реагував на те, що відбувається, а в соцмережах публікував нейтральні пости. Пізніше він в Facebook і Instagram виклав кліп на свою пісню «Рідний край».
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