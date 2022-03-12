Сергій Медведєв: Щоб вийти на площу, потрібна нація

У своєму інтерв'ю російський історик і публіцист Сергій Медведєв поділився думкою про стан російського суспільства, про те, що заважає народу Росії вийти на Майдан.

- Сергій, пам'ятаєте, 10 березня, коли Валентина Терешкова пропонувала обнулити президентські терміни Володимира Путіна?

- Не пам'ятаю, який день, я пам'ятаю, коли вона це запропонувала. Не скажу, що я був сильно здивований, ясно було, що до цього все йде.

Просто це підтвердило той тренд, який розвивався вже не один рік. Тренд формування самодержавства в Росії, позбавлення від конституційних обмежень і формування вже остаточно авторитарної, необмеженої законом, структури.

Тобто Росія вже наближається туди, де живуть Туркменістан, Північна Корея і так далі. Ми не порівнюємо з Північною Кореєю - ми з вами зараз говоримо по Zoom, - але інституційно ми рухаємося приблизно в тому напрямку.

- Чому поправки і Путін кінець кінцем перемогли, чому їх підтримали на референдумі? Люди чогось боялися?

- Люди бояться невідомості, бояться змін. Зараз все одно, незважаючи на очевидні фальсифікацію і пародію на вибір народу, треба визнати, що більшість людей - навіть на вільному голосуванні - все одно підтримали б ці поправки і зараз підтримують Путіна.

Є дуже широке масове невдоволення, поширене по всьому суспільству, але немає ніяких інститутів для того, щоб це невдоволення висловити. Немає площі, як в Україні, немає Майдану. Ні, є площа і є можливість, але люди занадто налякані і роз'єднані, і у них немає якоїсь спільної ідеї, яка була в України для того, щоб вийти на Майдан. Немає навіть нації, так скажемо.

Щоб вийти на площу, потрібна нація. У Білорусі є нація, в Україні є нація - в Росії немає нації. Є такий державний народ, державні кріпаки. І нам не вистачає якоїсь національної ідеї, ідеї консолідації людей для того, щоб вони для чогось вийшли на Майдан, за щось або проти когось згуртувалися.

- Що може об'єднати, що може стати цією ідеєю?

- У нас були якісь ідеї в минулі десятиліття. Була ідея нормальності, була ідея повернення в цивілізований світ, в кінці 80-их - початку 90-их. Була ідея відторгнення минулого, так, і вона була дуже сильна. І люди дійсно хотіли обтрусити прах совка зі своїх підошов в 89-ому, 90-ому, 91-ому році. І це спрацювало.

Зараз це більше не спрацює, тому що люди вже не ненавидять минуле, навпаки - люди зараз люблять минуле, люди хочуть жити, як в минулому.

Ми поїхали в зовсім іншу епоху, в ретро-епоху, коли люди міркують минулим.