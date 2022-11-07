Від Сербії вимагають визначитись із подальшим союзником

10:33 07 листопада Київ, Україна

Федеральний уряд Німеччини закликає президента Сербії Олександра Вучича визначитись із геополітичним курсом його країни. Від нього вимагають зробити вибір: вступ до ЄС чи зближення із росією.

Відомо, що серби тривалий час намагаються вступити до Європейського Союзу. Однак зв'язки з кремлем заважають ухваленню необхідних реформ. Ця країна довгий час була лобістом росії і залишається такою досі.

Сербія не приєдналася до західних санкцій проти рф, а новий уряд, який отримав владу в 2022 році, не згадував про можливе введення обмежень щодо кремля. Тобто, власне, Сербія залишається єдиною країною в Європі, крім білорусії, яка є торговим партнером рф і потенційно може допомагати агресору в обході санкцій.

Природно, що прийняття такої держави до членів Європейського Союзу є неприпустимим. Угорщина, яка, на жаль, є членом ЄС і водночас головним лобістом путіна в Європарламенті, суттєво уповільнює ухвалення антиросійських рішень, спрямованих на посилення політики щодо кремля. Тому звернення ФРН до Сербії виправдане і, не виключено, якщо Бєлград не визначиться зі стороною, його можуть позбавити статусу кандидата, а якщо продовжить допомагати путіну, проти Сербії буде введено вторинні санкції.