Допоки путін розповідає про придуманих друзів рф з Латинської Америки, Африки та Азії, цивілізований світ не бажає мати справу з країною-агресором та божевільним старим з геополітичними амбіціями.

Так, президент Сербії Александар Вучич заявив, що держава не має наміру втрачати нейтральний статус. Тому країна не розміщуватиме на своїй території будь-які іноземні військові бази, зокрема, російські.

Про це сербський політик сказав в ефірі телеканалу PRVA у понеділок, 15 серпня, передає видання B92. Вучич наголосив, що Сербія сама здатна себе захищати.

"Сербії не потрібні жодні військові бази, Сербія самостійно захистить себе і свій народ, вона сама будуватиме альянси і не буде соромитися відносин із росією, Америкою чи Китаєм. Ми подбаємо про себе", – сказав Вучич.

Він наголосив, що залишатиметься Верховним Головнокомандувачем Сербії ще п'ять років, і за цей час нікому не вдасться змусити його збудувати на території країни іноземну базу.

"Є тільки три шляхи, як це може статися: або мене замінять на посаді, або мій мандат завершиться, або я помру або буду вбитий. Інакше змусити мене позбавити Сербію її військового нейтралітету неможливо", – сказав президент.

Зазначимо, що минулого тижня заяву про можливе розміщення російської військової бази у Сербії зробив посол окупантів Олександр Боцан-Харченко.

"Створення в Сербії російської військової бази є суверенною справою цієї країни, плюс це питання інтересів самої рф", – заявив тоді російський дипломат.

Представник агресора також зазначив, що становище Сербії в Балканському регіоні у військово-технічному плані набагато сильніше, ніж здається. Дипломат наголосив, що зараз із Сербією починають рахуватися.

Сербія не перша, хто послав росію за її ж кораблем. Хто наступний, в черговий раз, вкаже оркам правильний шлях…