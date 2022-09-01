Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до альянсу

18:13 04 серпня Київ, Україна

У середу, 3 серпня, Сенат США проголосував за розширення НАТО. Америка схвалила вступ Фінляндії та Швеції до альянсу.

Сенат США ухвалив резолюцію про ратифікацію протоколів про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Голосування ще триває, проте документ уже набрав достатньо голосів для його затвердження.

Відповідно до американського законодавства, процедуру ратифікації виконує президент, а Сенат дає на це згоду. Тепер глава держави Джо Байден повинен буде підписати відповідні документи про вступ Стокгольма та Гельсінкі до НАТО та направити їх до альянсу.

Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО мають ратифікувати всі країни-члени Альянсу. На цей момент це зробили понад 20 із 30 країн, що входять до НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак країни зіткнулися із опором з боку Туреччини, яка звинуватила їх у "підтримці терористичних угруповань".

Пізніше Туреччина погодилася розблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. У канцелярії турецького лідера Раджепа Тайіпа Ердогана заявили, що сторони погодилися на співпрацю у боротьбі з Робочою партією Курдистану.

Для росії це не просто "клацання по носі", це серйозний політичний удар "під дих".