Сільське господарство потребує профільному міністерстві

16:26 10 липень Київ, Україна

Восени, в Україні з'явиться міністр сільського господарства. Глава Асоціації тваринників України, голова ГО «Народний союз» Ірина Паламар проаналізувала це рішення.

"Без сумнівів, міністерство сільського господарства потрібно повернути. Ключова галузь, на якій тримається 18% ВВП і 40% експорту країни, не може бути обезголовленої. Відсутність профільного міністерства негативно відбивається не тільки на економіці, торговому балансі країни, але і на її біо- і продовольчої безпеки!



Коли рік тому Зе-команда заявила про так званої "оптимізації" міністерств і об'єднанні Мінагрополітики з Мінекономіки (по суті - про скасування першого), я багато разів виступала з закликом не допустити такого антіхозяйственніческого, антидержавницьких кроку. Ми писали звернення до президента, народним депутатам, міністрам про необхідність зберегти профільний орган. Але, на жаль, не були почуті.





Управління галуззю було передано в руки абсолютно некомпетентних осіб, які не змогли не те, щоб дати поштовх до її розвитку, а й привели до ще більшого занепаду. Поголів'я свиней і великої рогатої худоби продовжує знижуватися. Істотно скорочено господлержка АПК. В, зокрема на 2020 рік виробникам тваринницької продукції виділили 1 млрд грн, хоча в 2019-му ця цифра становила 4 млрд грн. Як наслідок - селяни, власники домогосподарств, які виробляють понад 30% м'яса і майже 70% молока, залишилися без дотацій. Поголів'я свиней і великої рогатої худоби продовжує знижуватися. Істотно скорочено господлержка АПК. В, зокрема на 2020 рік виробникам тваринницької продукції виділили 1 млрд грн, хоча в 2019-му ця цифра становила 4 млрд грн. Як наслідок - селяни, власники домогосподарств, які виробляють понад 30% м'яса і майже 70% молока, залишилися без дотацій.



Цього року до нас в Асоціацію почали масово надходити звернення від дрібних фермерів, власників домогосподарств, які просто в розпачі. У минулому році багато взяли на відгодівлю бичків в надії на дотації, які обіцяло їм дати держава в розмірі 2500 грн / голову (свого часу саме я вибила їх у екс-прем'єра Володимира Гройсмана). Тобто, виходить, ми ліквідували орган, який відповідає за імплементацію частини Угоди з ЄС з питань сільського господарства. Також в міністерстві функціонували директорату, які були створені на кошти ЄС. Кожен з них мав свої повноваження, функції і завдання, які вони повинні виконати на вимогу ЄС, і про них відзвітувати.

З традают від відсутності профільного міністерства та зовнішні торговельні зв'язки, так як саме на рівні міністрів і заступників міністрів зазвичай ведуться переговори щодо налагодження експорту, інвестицій в галузь, вирішуються проблемні питання, пов'язані з якістю продукції, сертифікацією, експортом і імпортом, відкриттям нових ринків для продукції садівництва, рослинництва, тваринництва.



У підпорядкуванні Мінагрополітики і Госпродпотребслужба, яка контролює епізоотичну ситуацію в Україні. Вона не допускає в країну небезпечні захворювання, бореться з наявними всередині країни, контролює ситуацію з АЧС (африканська чума свиней).





Сьогодні все це не виконується! Немає ніякої стратегії розвитку АПК! Влада лише простягає реформи, які диктують їм зовнішні управлінці, як, наприклад, абсолютно антинародний земельний закон. На чолі Міністерства, якщо його повернуть, повинні стати дійсно професіонали. Люди з великим управлінським і практичним досвідом, котрі розуміються на економічних процесах, сільському господарстві, біобезпеки. На чолі Міністерства, якщо його повернуть, повинні стати дійсно професіонали. Люди з великим управлінським і практичним досвідом, котрі розуміються на економічних процесах, сільському господарстві, біобезпеки.



Потрібно буде уважно переглянути і функціонал співробітників Мінагрополітики, їх ефективність, посилити Госпродпотребслужбу, відновити ветеринарну поліцію, збільшити фінансування на вакцинацію проти небезпечних хвороб тварин, відновити функціонування санепідемстанції, яка сьогодні фактично не працює. Від цього залежить не просто доля галузі, а життя кожного українця.



Резюмуючи: Мінагрополітики займається вкрай важливими питаннями державного значення. Їх дуже багато, і відновити профільний орган вкрай необхідно ".