Секретар РНБО України про можливість анексії Білорусі

Сформована після виборів ситуація в Білорусі може привести до анексії цієї країни Російською Федерацією. Таку точку зору висловив Олексій Данилов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України не виключає, що нинішні події в Білорусі, можуть розвиватися по «кримському» або «донбаському» сценарієм.

Про таку ймовірність Данилова запитали 12 серпня під час круглого столу «Технології асиметричного протидії зовнішньої агресії і шляхи їх ефективного розвитку». На це він відповів: «У сучасному світі можливо все. Тому я не можу нічого виключати. Дуже хотілося, щоб там все закінчилося якомога швидше, демократично, спокійно, щоб там, не бай Бог, не було жертв. Ми закликаємо білоруське суспільство, щоб не було людей, які будуть страждати від того, що сьогодні відбувається в Білорусі ».

У Мінську та інших містах Білорусі тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких в шостий раз переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстко розганяють демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.