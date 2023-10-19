Сегмент російської економіки тепер залежить від Китаю

07:41 19 жовтня Київ, Україна

За 20 місяців від початку повномасштабного вторгнення в Україну кожен сегмент російської економіки став залежати від Китаю, пише Bloomberg. Експорт із КНР до рф за 2023 рік зріс на 57%. Юань у вересні займав майже половину від усіх міжнародних розрахунків москви проти 0,4% у січні 2022 року. Крім того, Китай став найбільшим імпортером викопного палива з росії.

Таким чином путіну вдалося імпортозамістити імпортозаміщення. Він, по суті, відмовився від усього західного, якісного та довговічного товару, ну продав країну Китаю, який тепер постачає навіть шильдики для кріплення в авто.

Можливо, у цьому й був план старого діда. Не знайшовши собі відповідного наступника, він вирішив на невизначений термін надати кермо влади країною "найближчому і дорогому союзнику". Адже Китаю немає справи до демократичних інститутів, захисту прав людини, а також корупційних схем російських еліт. Пекін цікавлять лише ресурси рф, а також ринок збуту, який після відходу західних компаній перетворився на вакуум.