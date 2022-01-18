Зрушити ситуацію на Донбасі з мертвої точки можна тільки шляхом діалогу

19:02 03 вересень Київ, Україна

На Донбасі ось уже місяць дотримується режим тиші, чи можна його продовжити назавжди та як це зробити, розповів нардеп Муса Магомедов



"Ми не зможемо продовжити перемир'я на Донбасі, якщо не будемо в це щиро вірити та щиро цього хотіти.



Але віри й бажання недостатньо. Потрібно виконати колосальну роботу. Вона полягає в реалізації кожного пункту Мінських угод. І проблема - в тому, що серед населення немає однозначної підтримки Мінських угод.



По низці пунктів "Мінська" - значні суперечності. Ця проблема виникла не при Зеленському. Вона виникла набагато раніше, під час підписання документа у 2014 і 2015 роках. Зламати ситуацію можна тільки шляхом діалогу. З одного боку, це діалог влади з суспільством. З іншого боку, це діалог Києва з Москвою за участю наших західних партнерів".