СБУ Припін діяльність злочінців, Які Займаюсь рекетом на Кіївщіні и Чернігівщіні

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого причетні до скоєння тяжких злочинів. В ході синхронних операцій одразу в декількох областях України було затримано семеро чоловіків. Четверо із них – члени одного із добровольчих батальйонів.

За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційну інформацію стосовно фігурантів цих проваджень, які потім ставали «жертвами» злочинців. На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 35 тисяч доларів у двох мешканців Київської області, які підозрювались у вчиненні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тисяч доларів.

У ході проведення понад 10 обшуків у зловмисників виявлено:

вогнепальну та холодну зброю,

боєприпаси,

засоби спеціального зв’язку,

грошові кошти в іноземній валюті та інші докази протиправної діяльності.

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття та затримання зловмисників проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Управлінням СБ України в Чернігівській області та у взаємодії із слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури.